Le Vision Pro d’Apple va enfin arriver en France et on sait à quelle date il sera commercialisé. C’est pour bientôt !

Apple a tenu sa conférence d’ouverture de la WWDC 2024 et s’est attardé sur le Vision Pro. Le casque de réalité augmentée va avoir le droit à une nouvelle version de son système d’exploitation. Surtout, il sera vendu prochainement en France. Apple a enfin lâché une date.

L’Apple Vision Pro a été l’attraction technologique du début de l’année 2024. Pour l’instant, il n’est vendu qu’aux Etats-Unis, mais il va prochainement arriver dans d’autres pays, dont la France ! Lors de sa conférence d’ouverture du WWDC, Apple a donné une date.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant de mettre ses grosses pattes velues sur le casque. En effet, il sera vendu dans nos contrées à partir du 12 juillet prochain. Pour le moment, le prix en euro n’a pas été dévoilé, mais on peut sans grands risques supposer qu’il sera proche du prix de base, fixé à 3499 dollars. Une date attendue de longue date par les fans de la marque de Cupertino, qui se sentaient un peu délaissés face aux clients américains.

Le Vision Pro s’offre une nouvelle version de son OS

Apple a également profité de sa conférence pour dévoiler la nouvelle version du système d’exploitation de son casque : Vision OS 2. Le but n’est pas de tout changer, mais d’apporter des corrections et des fonctionnalités inédites.

Par exemple, il sera désormais possible de transformer des photos en 3D via une image en 2D, ainsi que de les partager telles quelles avec un contact qui dispose aussi du casque. Des écrans virtuels plus grands sont aussi introduits lors d’une connexion à un Mac. Un affichage ultra-wide qui, selon Apple, sera l’équivalent de deux affichages 4K placés côte à côte.

En vrac, le Vision Pro accueillera également de nouvelles options de personnalisations des icones, des gestes inédits, un environnement encore jamais vu ou encore une diffusion des API auprès des développeurs pour plus de contenus. Une chose est certaine, Apple compte bien miser sur son casque dans les années à venir et promet encore de nombreuses améliorations dans le futur. Reste à savoir si les acheteurs français seront séduits… ou non.