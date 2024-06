Microsoft lance une nouvelle Xbox moins chère et sans lecteur de disque

Microsoft a dévoilé un nouveau produit de sa gamme Xbox Series X – une console sans disque, entièrement digitale, habillée d'une élégante finition blanche. Cette nouvelle console promet d'offrir la même expérience de jeu haute performance que son prédécesseur, mais à un prix plus accessible.

Lors du récent Xbox Games Showcase, en plus d’une panoplie de nouveaux jeux, Microsoft a dévoilé la Xbox Series X « Robot White », une variante qui supprime le lecteur de disque tout en conservant les puissantes spécifications matérielles de son homologue à disque. Proposée à 449,99 dollars aux États-Unis et à 499,99 euros sur la plupart des marchés européens, cette nouvelle console constituera un point d'entrée plus économique pour les joueurs qui ont complètement adopté les jeux au format numérique.

Outre la Xbox Series X sans disque, Microsoft a également annoncé deux autres modèles de console qui seront commercialisés pendant les fêtes de fin d'année 2024. Tout d'abord, une édition spéciale « Galaxy Black » de la Xbox Series X, dotée d'un superbe design et d'une énorme capacité de stockage de 2 To, sera disponible au prix de 599,99 $ (649,99 € en Europe). En outre, la société lancera une variante « Robot White » de 1 To de la Xbox Series S, au prix de 349,99 $ (349,99 € en Europe).

Microsoft mise sur de nouvelles Xbox pour attirer les joueurs

L'introduction de la Xbox Series X sans disque s'inscrit dans la tendance croissante de la distribution de jeux numériques et de la popularité grandissante des services de jeux par abonnement tels que le Xbox Game Pass. En supprimant le lecteur de disque, Microsoft ne réduit pas seulement le coût de fabrication global, mais répond également aux préférences changeantes de certains joueurs modernes qui n’apprécient plus les CD.

Si la suppression du lecteur de disque peut inquiéter les joueurs qui préfèrent les supports physiques ou ceux qui possèdent une vaste bibliothèque de jeux, sachez que les jeux Xbox One existants et certains jeux Xbox 360 et Xbox originaux peuvent toujours être joués sur la Xbox Series X sans disque par le biais de téléchargements numériques.

Il reste maintenant à voir si ces nouvelles Xbox qui viennent donc compléter la gamme existence arriveront ou non à convaincre certains joueurs de tenter l’expérience Microsoft.