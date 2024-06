Deux énormes jeux vidéo signés Blizzard vont sortir en 2024, Microsoft vient de dévoiler leur date de sortie

World of Warcraft The War Within ainsi que Diablo 4 Vessel of Hatred étaient presents au Xbox Showcase. L'occasion pour Microsoft d'en dévoiler un peu plus via des cinématiques, mais aussi de donner leur date de sortie tant attendue.

Blizzard fait maintenant pleinement partie de la famille Microsoft et de fait, ses jeux ont eu le droit aux honneurs lors du Xbox Showcase. Cette année, deux titres sont prévus par le studio d'Irvine. La conférence a été l'occasion pour Microsoft de donner leur date de sortie.

The War Within est la nouvelle extension de l’auguste World of Warcraft. Cette fois, les héros de l'Alliance et de la Horde s’aventureront dans les entrailles d'Azeroth afin de combattre une menace sournoise. Cet addon signe le début d’un nouvel arc, la Worldsoul Saga, et devrait apporter une impulsion bienvenue à un univers en perte de vitesse.

World of Warcraft The War Within arrive au mois d’août

La bêta du jeu est lancée et l’annonce de la date de sortie n’était plus qu’une question de jours. Désormais, on sait que The War Within débarquera sur les serveurs le 26 août 2024. Ceux qui l’ont précommandé dans son Epic Edition pourront se plonger dans les tréfonds d’Azeroth dès le 22 août. Comme d’habitude, un prépatch préparant les joueurs à cette aventure sera déployé quelques semaines avant, on peut tabler sur le mois de juillet.

A lire aussi – Ce nouveau volet de cette saga culte vient d’être annoncé par Microsoft et il promet d’exaucer le vœu le plus fou des fans

L’autre grosse sortie de Blizzard en 2024, c’est Vessel of Hatred, la première extension de Diablo 4. Cette fois, on y affrontera Mephisto et pour ça, on devra voyager dans les jungles de Nahantu. Pas d’images de gameplay, mais une cinématique pour poser l’ambiance. Attention, elle n’est pas vraiment tout public. Quoiqu’il en soit, on sait désormais que Diablo 4 Vessel of Hatred déboulera le 8 octobre prochain. Cela laissera le temps aux joueurs de WoW de bien profiter de The War Within avant de retourner tâter Diablo 4.

Microsoft a sorti les gros moyens pour sa conférence. En plus des jeux Blizzard, Call of Duty Black Ops 6 a été annoncé, tout comme une préquelle à Gears of War. Avowed, Fable, DOOM The Dark Ages ou encore Age of Mythology étaient aussi à la fête.