La Xbox profite d’une nouvelle mise à jour : finies les galères de connexion Wi-Fi !

Microsoft vient de déployer la nouvelle mise à jour Xbox de juin 2024. Avec ce patch, le constructeur améliore l'expérience utilisateur sur sa console en gommant l'un de ses principaux défauts.

Après avoir présenté la toute nouvelle Xbox Series X sans lecteur de disque, Microsoft vient de confirmer le déploiement de la dernière mise à jour du système de sa console. Avec ce nouveau patch, le constructeur entend améliorer l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités inédites.

La personnalisation de l'arrière-plan est plus poussée par exemple. Auparavant, les joueurs devaient faire leur choix entre les arrière-plans dynamiques disponibles sur la console ou bien les illustrations de jeux. Désormais, ils peuvent mixer les deux et les assortir depuis le menu Personnalisation > Mon arrière-plan > Afficher les illustrations du jeu sélectionné.

La gestion des abonnements se veut également plus simple avec cette mise à jour. En effet, les utilisateurs peuvent dorénavant mettre à jour leur abonnement Game Pass par exemple (le suspendre ou l'arrêter par exemple) ou activer le renouvellement automatique depuis les paramètres de leur console.

Les Xbox peuvent enfin retenir plusieurs réseaux sans fil

Mais ce que l'on retiendra surtout dans les nouveautés annoncées par Microsoft, c'est bien cette petite retouche apportée à la connexion Wi-Fi. Contrairement à sa principale concurrente, la PS5, la Xbox Series X/S ne pouvait pas mémoriser plus d'un seul réseau Wi-Fi. Résultat, si vous aviez l'habitude de déplacer régulièrement votre console chez des amis, chez vos parents ou autre, il fallait à chaque fois entrer le mot de passe (souvent interminable) pour se connecter au réseau sans fil du moment…

Fort heureusement, la firme de Redmond s'est enfin décidé à gommer ce défaut avec cette mise à jour de juin 2024. Il était temps ! Rappelons tout de même que la Nintendo Switch propose cette fonctionnalité depuis sa sortie en 2017. Certes, son statut de console hybride fait qu'elle est plus simple à transporter que la machine de Microsoft, mais tout de même, il s'agit d'une option de QAL (Quality of Life) assez basique.

“Vous pouvez maintenant mémoriser jusqu'à 10 réseaux sans fil que vous avez utilisés auparavant et vous y connecter sans retaper les mots de passe. Il est également facile d'oublier et de se déconnecter à des réseaux sans fil dont vous n'avez plus besoin”, écrit l'entreprise américaine sur le blog Xbox Wire.