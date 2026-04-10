L’Oppo Find X9 Ultra brille en photo, la preuve avec ces clichés capturés lors de matchs de Ligue des Champions

Il s'annonce comme le nouveau roi de la photo sur mobile, les performances de l'Oppo Find X9 Ultra ont été éprouvées lors des matchs Real Madrid – Bayern Munich et Barca – Atletico Madrid.

L’Oppo Find X9 Ultra sera lancé en France le 21 avril 2026. Le nouveau smartphone haut de gamme de la marque risque bien de s'imposer comme l'un des meilleurs, voire le meilleur, photophone de l'industrie mobile. À deux semaines de sa présentation officielle, Oppo continue le teasing et insiste sur ses performances en photographie.

Sur X (Twitter), le constructeur a publié des clichés capturés avec le smartphone lors de récents matchs de Ligue des Champions, Real Madrid – Bayern Munich et Barca – Atletico Madrid. On peut apprécier la qualité des photos et la puissance du zoom, sachant qu'il est toujours difficile de photographier du sport à cause des sujets en mouvement. Absence de bruit numérique, couleurs fidèles, netteté, richesse des détails, le résultat est impressionnant, même si on se méfie toujours de ce genre de communication : espérons que les photos n'aient pas été retouchées.

Oppo Find X9 Ultra : le nouveau monstre de la photo

Dans une autre publication, Oppo détaille les améliorations apportées au Find X9 Ultra par rapport à son prédécesseur, qui n'était pas disponible en France. La marque évoque un capteur principal de 200 MP estampillé Hasselblad, annoncé comme capturant 10 % de lumière supplémentaire et à la hauteur des grands capteurs d'une taille d'1 pouce.

Oppo annonce aussi 36 % de lumière supplémentaire sur le téléobjectif de 200 MP avec zoom optique 3x et 56 % pour l'ultra grand-angle de 50 MP. Un second téléobjectif de 50 MP opère sur une distance focale de 230 mm, offrant un zoom optique 10x. Le constructeur indique également que la nouvelle génération de caméras True Color obtient un gain de sensibilité à la lumière de l'ordre de 43 % et que le passage à un capteur frontal pour les selfies de 50 MP permet d'augmenter de 56 % le nombre de pixels de cette optique parfois négligée.

La promesse est belle, mais comme d'habitude, seule la réalité du terrain importera. La fiche technique nous fait saliver, mais la partie logicielle devra se montrer à la hauteur. On attend les tests avec impatience pour en savoir plus.