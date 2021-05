Oppo Reno 6 : ces rendus révèlent un design très iPhone 12, la fiche technique fait surface

Les Oppo Reno 6, Reno 6 Pro et Reno 6 Pro+ se montrent dans une série de rendus en amont de leur présentation officielle à la fin du mois de mai 2021. A en croire ces images, le modèle le plus entrée de gamme adopte des bords plats qui ne sont pas sans rappeler le design des iPhone 12. Les autres modèles ont tous des bords arrondis plus conventionnels. La fiche technique des smartphones fait également surface.

Oppo s'apprête à dévoiler trois variantes de Reno 6 à la fin du mois, les Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G et Reno 6 Pro+ 5G – mais les fuites sont déjà très nombreuses. Ce vendredi 21 mai 2021 on vient d'avoir droit, grâce à Evan Blass, à une avalanche de rendus qui montrent les trois variantes du smartphone sous tous les angles.

Le design le plus frappant est sans doute celui du modèle le plus entrée de gamme, car Oppo y adapte des lignes qui évoquent celles de l'iPhone 12 – exception faite de sa disgracieuse encoche. On en effet droit “comme de par hasard” à des bords plats très caractéristiques. Pour le reste, le smartphone reprend un peu le style des capteurs photo des Samsung S21 à l'arrière.

L'Oppo Reno 6 standard a des airs d'iPhone 12

Avec à l'avant, sur l'écran de 6.55″ FHD+, un poinçon en haut à gauche, et, comme c'est encore souvent le cas chez certains constructeurs Android, un menton relativement épais sur le bas. Les autres variantes ont peu ou prou le même look, exception faite des bordures qui restent sur un arrondi plus classique pour les smartphones de la marque et des tailles d'écran.

On a également, au passage, un premier aperçu de leur fiche technique. Du côté de la photo, le triple capteur du modèle de base embarquera un capteur 64 MP. Les Reno 6 Pro et Reno 6 Pro+ auront un quadruple capteur photo, dont un Sony IMX766 de 50 MP sur le Reno 6 Pro+. Pour le reste de la fiche technique, on devrait avoir à peu près la même chose sur les Reno 6 et Reno 6 Pro.

Le modèle Pro devrait ainsi proposer lui aussi un écran 6,55″. Le modèle Pro+ plus cher devrait proposer un écran un peu plus grand avec un taux de rafraichissement 90 Hz, le Snapdragon 870, et la recharge rapide 67W. On devrait en tout cas en savoir plus dès la semaine prochaine car Oppo a déjà fixé la date de présentation au 27 mai 2021.

