Oppo présentera les Reno6 le 27 mai 2021, cinq mois seulement après le lancement des Reno5

Oppo annonce la présentation en Chine de nouveaux smartphones le 27 mai 2021. Le sujet de cette présentation sera la série Reno6. Plusieurs modèles sont attendus, comme le Reno6, le Reno6 Pro et le Reno6 Pro+. Ils remplaceront la série Reno5 qui n’a été lancée qu’en décembre 2020. Il y a donc cinq mois.

Qui est aujourd’hui le principal concurrent d’Oppo ? De notre point de vue, il s’agit de Xiaomi. Les deux firmes ont en effet une stratégie relativement similaire, tant au niveau de la construction du catalogue que de la proposition tarifaire et technologique. Et les deux entreprises ont plusieurs marques : Xiaomi est accompagnée de Redmi, BlackShark et Poco ; Oppo est épaulé de Realme et OnePlus.

Pour concurrencer Xiaomi, dont le portfolio ne cesse de grandir (nous en voulons pour preuve l’arrivée aujourd’hui du Poco M3 Pro), Oppo et ses marques cousines doivent naturellement multiplier les initiatives. Allant parfois jusqu’à réduire le cycle de vie des produits, lequel est déjà assez court. La preuve : les Reno5, dévoilés en décembre dernier, seront rapidement remplacés par les Reno6 qui seront présentés dans quelques jours.

Une nouvelle génération dévoilée le 27 mai

L’information a été officialisée par Oppo sur le portail de microblogging chinois Weibo. La firme asiatique y a posté un trailer annonçant un événement programmé pour le 27 mai. Le sujet est lui aussi annoncé : les Reno6. La marque ne s’aventure cependant pas à préciser quels sont les modèles qui seront présents la semaine prochaine. Mais nous supposons qu’il y aura au moins un Reno6 et un Reno6 Pro. Il est également fort probable qu’un Reno6 Pro+ les accompagne. Certains d'entre eux ont d'ailleurs fait l'objet d'une fuite la semaine dernière.

D’autres modèles pourraient enrichir cette gamme, mais dans un second temps seulement. Nous pensons notamment aux déclinaisons Lite, K, Z ou F. Rappelons que la gamme Reno5 est composée de huit modèles. Les dernières ont été dévoilées en Chine entre le mois de février et le mois d’avril. Ce qui veut dire que d’autres Reno6 pourraient être lancés dans le courant de l’été.

La gamme Oppo Reno couvre tout le milieu de gamme

La gamme Reno est intéressante, car elle couvre tout le segment milieu de gamme, depuis les bords de l’entrée de gamme jusqu’à l’orée du haut de gamme. En France, certains Reno deviennent d’ailleurs des Find, signe de l’accent premium de certains modèles. Le Reno5 Pro+ est arrivé chez nous en tant que Find X3 Neo, tandis que le Reno5 5G est devenu le Find X3 Lite. Cependant, nous pensons que les Reno6 ne changeront pas de nom en arrivant en Europe, comme ce fut le cas pour les Reno4 qu’ils remplaceront logiquement.

Source : Weibo