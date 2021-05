Oppo Reno6 Pro/ Pro+ : design, fiche technique…une fuite dévoile tout

Les Oppo Reno6 Pro et Reno6 Pro+ viennent de passer entre les mains d'un organisme de certification chinois. La fuite révèle le design complet des deux smartphones milieu de gamme et des points clés de la fiche technique. Aux dernières nouvelles, Oppo annoncera cette nouvelle génération de téléphones dans quelques jours.

Les Oppo Reno6 Pro et Reno6 Pro+ sont apparus dans la base de données de la TENAA, un organisme de certification chinois chargé d'analyser tous les appareils qui seront vendus en Chine. Le passage sur le site de la TENAA confirme l'arrivée imminente de la gamme.

Tout d'abord, le listing révèle intégralement le design des deux terminaux. La gamme ne révolutionne pas le genre. Les deux modèles sont construits autour d'un écran troué et cerclé de fines bordures incurvées. Sur le dos, on trouve un bloc photo rectangulaire proéminent dont les objectifs sont placés à la verticale. In fine, les Reno6 reprennent les éléments visuels du Reno5.

La fiche technique des Oppo Reno6 Pro/ Pro+ se dévoile

Les deux variantes partagent de nombreux points communs. Tout d'abord, les Reno 6 Pro et 6 Pro+ sont sublimés d'un écran OLED Full HD+ de 6,55 pouces (2400 × 1080 pixels). Oppo opte pour une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz sur la dalle tactile.

L'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 65W développée par Oppo, la SuperVOOC 2.0. D'après la marque, cette technologie permet d'obtenir 60% en 15 minutes de charge, et 100% en 36 minutes. Nous avons peu confirmer les dires d'Oppo dans le cadre de plusieurs tests, dont celui du Find X3 Pro.

Les deux smartphones diffèrent par contre du côté du SoC. Le Reno6 Pro est alimenté par le Dimensity 1200, un SoC Mediatek gravé en 6 nm par TSMC. Plus haut de gamme, le Reno6 Pro+ est propulsé par le Snapdragon 870 de Qualcomm, un SoC moins véloce que le Snapdragon 888. Néanmoins, il offre une hausse des performances par rapport au Snapdragon 865.

Sans surprise, les deux smartphones sont compatibles avec la 5G. D'après les fuites, Oppo lèvera le voile sur les Reno6 dès le 22 mai prochain lors d'une conférence en Chine. On vous en dit plus dès que possible sur les smartphones d'Oppo. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.