Galaxy S21 : ces images officielles confirment le design des 3 modèles avant l’annonce

Les Galaxy S21 continuent de se dévoiler. Quelques jours avant l'annonce, de nouvelles images officielles sont apparues sur la toile. Les clichés, destinés à la communication publicitaire de Samsung, confirment le design des trois variantes de la gamme.

Les nouveaux smartphones de Samsung n'ont plus aucun secret pour nous. Après des semaines de fuites et de rumeurs, nous avons pu se faire une idée très précise du design des nouveaux Galaxy S21. Moins de 5 jours avant la présentation officielle, Steve Hemmerstoffer, un leaker renommé mieux connu sous le pseudonyme de OnLeaks, a en effet publié de nouvelles images montrant les S21, S21+ et S21 Ultra.

Ces nouvelles images ne dévoilent rien de plus que les précédentes fuites. Elles confirment cependant une dernière fois le design des Galaxy S21. Comme prévu, Samsung mise sur un écran Infinity-O marqué d'un poinçon, à la manière des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20 lancés l'an dernier. Cette cavité cache la caméra frontale pour les selfies. Comme prévu, les bordures cerclant la dalle tactile sont plus fines et uniformes.

Des images montrent le bloc photo rectangulaire des Galaxy S21

Au dos, Samsung intègre un épais appareil photo entièrement recouvert de métal. Ce bloc photo rectangulaire abrite trois capteurs sur les Galaxy S21 standard et les Galaxy S21+. De son côté, le bloc photo du S21 Ultra comprend un total de 4 capteurs photo. Sur les trois modèles, Samsung a décidé de mettre en avant le design particulier du bloc photo. Ainsi, ce bloc dépasse largement de la structure. Sur certains modèles, le bloc est même d'une couleur différente que le reste de l'appareil.

Samsung dévoilera les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra lors d'une conférence Unpacked organisée ce jeudi 14 janvier 2021. La présentation débutera à 16h. Dans le cadre de cet événement, le constructeur annoncera aussi les Galaxy Buds Pro, de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, et les Smart Tags, des balises bluetooth rivales de Tile. Aux dernières nouvelles, les Galaxy S21 débarqueront sur le marché dès le vendredi 29 janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs S21. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Voice