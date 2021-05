Le Vivo X60 Pro arrive en France : SD870, 12 Go RAM, objectifs Zeiss, écran 120 Hz, vendu à 799 €

Comme prévu, la filiale française de Vivo a annoncé l’arrivée dans l’hexagone du X60 Pro, son dernier flagship et premier smartphone à bénéficier du partenariat entre Vivo et l’opticien Zeiss. Il sera disponible chez les distributeurs tricolores le 25 mai au prix de 799 euros. Il sera accompagné du Y72 5G, smartphone 5G abordable.

Aujourd’hui, nous avions rendez-vous avec Vivo. La marque annonce aujourd’hui le lancement de deux smartphones en France. Le plus important de ses produits est naturellement le X60 Pro qui a fait l’objet d’une campagne de teasing ces derniers jours. Nous savions déjà tout de lui, puisqu’il a été lancé en Chine en mars dernier avec le X60 classique. Nous savons désormais son prix et sa date de disponibilité pour l’Hexagone. Le deuxième smartphone annoncé est le Y72 5G, également officialisé en Chine au début du printemps.

Commençons avec le X60 Pro. Ce dernier arrivera donc en France le 25 mai 2021. Soit dans une petite semaine. Il n’y a qu’une seule version proposée, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle sera vendue à 799 euros hors promotion et hors subvention. Soit le même prix que le X51 5G que nous avons testé en fin d’année dernière. C’est donc plutôt une bonne nouvelle, même si la concurrence est rude sur le segment de prix autour des 800 euros. Le smartphone sera proposé en deux coloris et sera présent sur les étals des enseignes habituelles, ainsi que chez les opérateurs.

Ecran AMOLED et Snapdragon 870

La fiche technique du smartphone ne change pas par rapport à la version chinoise. Vous retrouvez donc le grand écran AMOLED de 6,56 pouces. La définition est Full HD+. La résolution atteint 398 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement est 120 Hz et la fréquence d’échantillonnage atteint 240 Hz. La dalle est compatible HDR10+. Du verre minéral Schott Xensation Up protège l’ensemble des aléas de la vie.

Vous retrouvez aussi le Snapdragon 870, chipset haut de gamme de Qualcomm (mais pas autant que le Snapdragon 888). Comme annoncé précédemment, le Snapdragon 870 est accompagné de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’une batterie de 4200 mAh compatible charge rapide 33 watts. Notez que le X60 Pro profite d’une technologie permettant d’étendre artificiellement la RAM jusqu’à 3 Go supplémentaires, en utilisant la mémoire flash. Une fonction équivalente à de la mémoire virtuelle. Un système que nous devrions voir également arriver chez Xiaomi. Android 11 et Funtouch 11.1 donnent vie à l’ensemble. Vivo promet trois mises à jour majeures de l’OS pour ce mobile.

Capteur photo 48 mégapixels, optique Zeiss, stabilisateur gimbal

Côté photo, vous retrouvez un module avec trois capteurs, dont le capteur 48 mégapixels accompagné d’un autofocus à détection de phase d’un objectif très lumineux, ouvrant à f/1.48, apportant 16 % de lumière en plus par rapport au capteur principal du X51. Comme pour ce dernier, le capteur principal du X60 Pro est équipé d’un stabilisateur optique de type gimbal. Il s’agit d’un gimbal de seconde génération, stabilisé sur quatre ou cinq axes selon les modes. L’objectif est signé Zeiss, bien évidemment.

Les deux autres capteurs sont deux modèles 13 mégapixels, l’un avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.2 (il s’occupe aussi du mode macro), l’autre avec téléobjectif stabilisé ouvrant à f/2.5. Le rapport de zoom optique est de 2x, mais Vivo intègre un mode « Hyper Zoom » pour monter jusqu’au rapport 20x en numérique. À l’avant, vous retrouvez un capteur selfie de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.45. Il est placé dans un poinçon.

Vivo Y72 5G : un concurrent pour le Redmi Note 10 5G

Passons au Y72 5G. Le smartphone sera proposé lui aussi à partir du 25 mars 2021. Il se décline également en deux couleurs (noir et bleu). Son prix sera de 319 euros. Il va donc se positionner directement face au Oppo A74 5G qui a été annoncé pour la France au mois d’avril, et même face au Redmi Note 10 5G de Xiaomi. Vous noterez d’ailleurs que la proposition de Vivo est légèrement plus chère, mais elle nous semble également un peu plus qualitative.

Reprenons les éléments importants de la fiche technique du Vivo Y72 5G : écran IPS Full HD+ de 6,58 pouces, processeur MediaTek Dimensity 700 (avec modem 5G intégré), 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage interne, batterie de 5000 mAh compatible Flash Charge 18 watts, triple capteur photo à l’arrière (capteur principal 64 mégapixels, capteur ultra grand-angle 8 mégapixels et capteur macro 2 mégapixels), ainsi qu’un capteur selfie 16 mégapixels placé dans une encoche en forme de goutte d’eau.