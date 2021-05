Android 12 : OnePlus met la bêta en pause à cause d’un énorme bug qui brique ses smartphones

De nombreux utilisateurs OnePlus rapportent que leur smartphone est “briqué” après avoir tenté d'installer la première bêta Android 12. Le problème survient avec les smartphones dont le bootloader n'a pas été déverrouillé. OnePlus a choisi de retirer les liens de téléchargement de la bêta pour le moment. Il existe heureusement une méthode pour ressusciter votre smartphone.

OnePlus fait partie des constructeurs les plus en pointe sur les nouvelles versions d'Android et il n'est dès lors pas surprenant que le constructeur fasse partie des premiers à proposer la première bêta Android 12. Quelques heures après l'annonce de Google en marge du Google I/O, OnePlus a donc mis en ligne sur son forum des liens et des instructions pour installer la bêta de la nouvelle version Android sur les OnePlus 9 et 9 Pro.

On pouvait d'emblée lire un certain nombre de réserves. OnePlus précisait que cette ROM ne fonctionnerait pas avec les versions opérateur du modèle. On pouvait lire également que la mise à jour pouvait provoquer le brickage (autrement dit le blocage, ou transformation en brique high-tech) de l'appareil.

OnePlus retire la bêta Android 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro

Cela étant, en respectant à la lettre toutes les instructions, l'installation de la bêta sur les OnePlus 9 et 9 Pro devait se dérouler sans problème. Or, à en croire les commentaires des utilisateurs, l'installation de la mise à jour était loin d'être un fleuve tranquille. Nombre d'entre-eux ont été victimes de bootloop ou kernel panick rendant leur smartphone inutilisable.

Heureusement, un membre éminent du site XDA est lui aussi tombé sur le bug. Il a mis en ligne des images qui flashent un composant de bas niveau du bootloader pour retrouver un fonctionnement normal – moyennant un downgrade vers Android 11. Le problème était visiblement lié à un défaut dans le suivi des instructions. Les personnes touchées par le bug n'avaient pas correctement déverrouillé leur bootloader.

Néanmoins, en raison des risques, OnePlus a préféré retirer tous les liens de téléchargement de la ROM pour les OnePlus 9 et 9 Pro, en attendant de trouver une solution un peu plus sûre. Si vous avez briqué votre OnePlus 9 ou 9 Pro par accident, nous vous recommandons de suivre le lien en fin d'article et de suivre la méthode de récupération proposée par XDA.

Source : XDA