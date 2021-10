Android 12 : on connait la date de sortie pour les Samsung Galaxy S21

Alors que Samsung a pris beaucoup de retard sur ses concurrents sur le déploiement d’Android 12, puisqu’il aura fallu attendre plusieurs mois pour découvrir la version bêta sur les smartphones Galaxy, la version stable devrait arriver rapidement.

Après avoir reporté le déploiement de la bêta de sa surcouche One UI 4.0 basée sur Android 12, Samsung a finalement rattrapé le retard qu’il avait accumulé sur ses concurrents en déployant la mise à jour mi-septembre. La version stable devrait finalement arriver en même temps que ses principaux concurrents, si l’on en croit les informations de Google.

En effet, à l’occasion de la sortie d’Android 12 sur AOSP, Google a précisé dans son article qu’il faudra « Garder un œil sur Android 12 qui arrivera sur un appareil près de chez vous en commençant par les Pixel dans les prochaines semaines et les appareils Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi plus tard dans l'année… ». Google a donc vraisemblablement dévoilé avant Samsung qu’Android 12 arrivera bien sur les smartphones Galaxy à la fin de l’année.

Android 12 devrait arriver d’ici quelques semaines

Bien qu’Android 12 soit déjà prête, vous devrez patienter encore quelques semaines pour la voir arriver sur les premiers smartphones, et ce même sur les Pixel de Google. En effet, Google doit encore ajouter quelques fonctionnalités exclusives aux smartphones.

Le géant américain pourrait bien décider de déployer la mise à jour à l’occasion de la sortie des Pixel 6 et 6 Pro, au cours des prochaines semaines. Il devrait s’agir des premiers smartphones qui seront équipés d’Android 12 directement à la sortie de la boîte, mais il faudra encore attendre un moment pour en être sûrs. On a d’ailleurs aussi pu découvrir les premières photos et vidéos prises avec les smartphones avant leur lancement officiel.

Chez Samsung, comme d’habitude, la mise à jour devrait d’abord arriver sur les flagships de Samsung de la série S21 ainsi que sur ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Nous devrons peut-être attendre le début de l’année 2022 pour voir Samsung déployer Android 12 sur des appareils plus anciens, comme c’est le cas chez la plupart de ses concurrents.

