OnePlus 9 : face aux Pixel 6 de Google, le constructeur revoit ses prix à la baisse

OnePlus se sent-il menacé par l'arrivée des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ? D'après nos confrères du site Android Police, le constructeur a revu à la baisse les prix des OnePlus 9 et 9 Pro sur le territoire américain, pour plus être plus compétitif face aux derniers nés de Google.

Comme vous le savez, Google a occupé la scène médiatique ce mardi 19 octobre 2021 en dévoilant ses tout nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les deux appareils se distinguent avant tout pour un design inédit et original, un SoC Tensor développé par la firme de Mountain View, un écran LTP 120 Hz et un appareil photo boosté à l'intelligence artificielle, domaine dans lequel la compagnie excelle.

Côté prix, les deux smartphones se positionnent d'emblée comme des smartphones haut de gamme, mais accessibles. En effet, le Pixel 6 se négocie à partir de 599 $ (649 € en France) tandis qu'il faudra débourser 849 $ (899 €) pour le Pixel 6 Pro. Avec cette grille tarifaire, Google vient marcher sur les plates bandes d'un certain OnePlus, qui depuis des années maintenant occupe une place importante sur le marché des flagships économiques.

OnePlus revoit les prix des OnePlus 9 pour contrer le Pixel 6

Or et selon nos confrères d'Android Police, l'arrivée des Pixel 6 et Pixel 6 Pro sur le marché américain a poussé OnePlus à prendre des mesures. En effet, les journalistes ont repéré des baisses de prix significatives des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro chez les principaux revendeurs américains comme Amazon ou Best Buy. Le OnePlus 9 est passé à 599 $, soit le prix exact du Pixel 6, tandis que le 9 Pro a vu son prix passé à 799$, soit 100$ de moins que la somme demandée pour le Pixel 6 Pro.

“La baisse des prix des OnePlus 9 et 9 Pro à 599 $ et 799$ respectivement, n'est pas une coïncidence. Google se montre agressif en matière de prix et OnePlus ne peut pas se permettre de perdre des parts sur le marché des flagships économiques qu'il dominait auparavant”, explique sur Twitter le journaliste Prasham Parikh d'Android Police. Tout laisse à croire pour l'instant qu'il s'agit d'une baisse de prix temporaire.

Les quatre appareils ont des arguments à faire revendre, les OnePlus 9 embarquent par exemple une recharge filaire 65W plus rapide, contre 30W seulement chez les Pixel 6. En revanche, les Pixel disposent d'une batterie plus généreuse que ses deux concurrents, à savoir des batteries de 4615 mAh et 5000 mAh contre 4500 mAh pour les flagships de OnePlus. Reste qu'avec cette nouvelle grille tarifaire, OnePlus pourrait bien convaincre des utilisateurs intéressés par les Pixel 6 de se tourner vers leurs derniers appareils.