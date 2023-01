Find X5 Pro : le smartphone OPPO est à son meilleur prix chez Carrefour

Si vous avez l'intention de vous offrir le Find X5 Pro, sachez que le smartphone de la marque OPPO bénéficie d'une superbe offre sur le site Carrefour. Grâce à l'achat du téléphone, vous pouvez avoir un bon d'achat de 135 euros.

Alors que les OPPO Find X6 et X6 Pro se dévoilent de plus en plus, le Find X5 Pro fait l'objet d'un bon plan sur le site Carrefour.

Au même titre que le deal sur l'iPhone 14, le smartphone OPPO proposé dans un coloris blanc est éligible à l'opération 15€ en bons d’achat tous les 100€ d’achat. Ainsi, l'OPPO Find X5 Pro acheté à 909,30 euros vous donne droit à un bon d'achat de 135 euros. Grâce à l'obtention du bon d'achat, le smartphone revient donc au prix de 774,30 euros.

Pour information, le bon d'achat de 135 euros sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par e-mail le mercredi 25 janvier 2023 et sera valable jusqu'au dimanche 12 février 2023 inclus sur le site Carrefour en livraison à domicile ou dans un Drive hypermarché ou supermarché.

Pour en revenir au smartphone, le Find X5 Pro d'OPPO est doté d'un écran LTPO AMOLED (20.1:9) de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3216 x 1440 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage allant de 240 à 1000 Hz. On retrouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 80 W et le système d'exploitation mobile Android 12 associé à une surcouche ColorOS 12.1.

De son côté, la partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur principal de 50 + 50 + 13 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez surtout pas à jeter un oeil à notre article consacré au test de l'OPPO Find X5 Pro.