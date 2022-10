L’excellent OPPO Find X5 est à prix cassé chez Orange et Sosh, vite !

Direction les boutiques en ligne Orange et Sosh pour vous procurer l'excellent OPPO Find X5 à prix cassé ! Pendant une durée de quelques jours seulement, le smartphone 5G bénéficie d'une réduction totale de 450 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO FIND X5 (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO FIND X5 (SOSH)

Jusqu'au lundi 10 octobre 2022, Orange et Sosh donnent la possibilité à leurs clients respectifs de bénéficier de 250 euros de remise immédiate sur l'achat du Find X5. Grâce à cette réduction, le prix du smartphone de la marque OPPO passe de 999 euros à 749 euros.

En plus de cette remise, le smartphone 5G proposé dans un coloris noir est éligible à un bonus de reprise de 200 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange ; par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Avec ce bonus, le OPPO Find X5 est au prix de revient maximal de 549 euros.

Sorti au premier trimestre 2022, le OPPO Find X5 est doté d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche utilisateur ColorOS et d'une batterie de 4800 mAh compatible avec la charge rapide et sans fil. Du côté de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 50 + 13 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en davantage sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du OPPO Find X5.