Honor 50 : baisse de prix sur le smartphone 5G chez Leclerc

Belle affaire à saisir sur l'achat d'un smartphone compatible avec la 5G ! Au cours d'une offre à durée limitée, l'enseigne Leclerc propose sur son site e-commerce une réduction de 150 euros sur le Honor 50.

Vous avez jusqu'au lundi 31 octobre 2022 et ce, dans la limite des stocks disponibles, pour profiter d'une remise immédiate de près de 35% sur le Honor 50. Proposé en temps normal à 438 euros sur le site de l'enseigne Leclerc, le smartphone compatible 5G et disponible dans un coloris vert voit son prix baisser à 288 euros. Pour information, seule la livraison en magasin Leclerc permet de ne pas payer de frais de port supplémentaires.

Considéré comme étant le jumeau du Huawei Nova 9, le Honor 50 embarque un écran OLED de 6,57 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 778 (6 nm), une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4300 mAh avec la charge rapide à 66W et le système d'exploitation mobile Android 11.

Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur de 108 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la partie connectique du téléphone se compose notamment du WiFi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Honor 50.