La OnePlus Watch 3 perd 68% de son prix : Wear OS et 5 jours d’autonomie pour moins de 120 €

Les montres sous Wear OS ont souvent du mal à allier fonctions avancées et bonne autonomie. La OnePlus Watch 3 trouve le bon équilibré entre les deux. Et grâce à la campagne Back to School d’AliExpress, son prix vient de passer sous la barre des 120 €.

OnePlus Watch 3

L’offre concerne le grand modèle de la OnePlus Watch 3, équipé d’un boîtier de 46 mm et d’un écran de 1,5 pouce. Son prix est d’abord affiché à 124 € au lieu de 349 € dans le cadre des promotions de rentrée d’AliExpress. Il faut ensuite saisir le code PHDFR11 dans le panier pour bénéficier de 11 € de réduction supplémentaire.

La montre revient ainsi à 113 €, soit une économie de près de 236 € et une remise d’environ 68 %. Le produit est expédié gratuitement depuis la France, sans frais à prévoir. L’offre porte sur la version globale certifiée authentique par AliExpress.

Une montre Wear OS que l’on ne recharge pas tous les soirs

OnePlus parvient à faire tenir sa montre jusqu’à cinq jours grâce à une architecture composée de deux processeurs. Le Snapdragon W5 s’occupe de Wear OS et des tâches les plus exigeantes. Une seconde puce BES2800, moins énergivore, se charge des fonctions qui tournent en arrière-plan.

La marque annonce jusqu’à cinq jours d’autonomie en utilisation classique, trois jours avec un usage intensif et jusqu’à seize jours en mode économie d’énergie. Dix minutes sur le chargeur suffisent également pour récupérer l’équivalent d’une journée d’utilisation. Cette endurance ne se fait pas au prix d’un système limité : vous conservez l’accès aux applications du Play Store, aux notifications et aux réponses depuis le poignet.

L’écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce affiche une définition de 466 x 466 pixels et peut atteindre 2 200 nits. Il est protégé par un verre saphir, plus résistant aux rayures que le verre classique. OnePlus utilise également un boîtier en acier inoxydable et une lunette en alliage de titane. Les certifications IP68, 5 ATM et MIL-STD-810H permettent de porter la montre sous la pluie, pendant une séance de natation ou lors d’une activité en extérieur.

La OnePlus Watch 3 dispose par ailleurs d’un GPS double fréquence, de plus de 100 modes sportifs et de plusieurs fonctions de suivi de la santé. Elle mesure notamment la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, le sommeil et peut réaliser un électrocardiogramme.


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