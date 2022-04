OnePlus Ace : le smartphone se dévoile en images avec un nouveau design

OnePlus va bientôt présenter un nouveau smartphone assez abordable, qui promet de battre tous les records précédents du fabricant au niveau de la recharge rapide. Peu de temps avant l’arrivée du OnePlus Ace, son design a déjà été dévoilé.

Le OnePlus Ace arrive bientôt, et son design a déjà été officiellement dévoilé par le fabricant. Dans une nouvelle affiche, OnePlus lève le voile sur son nouveau smartphone qui promet de se recharger de 0 à 100 % en seulement 15 minutes. Seulement quelques jours après avoir dévoilé l’avant du smartphone lorsqu’il avait fait la promotion de sa technologie de recharge rapide, OnePlus vient désormais de dévoiler la face arrière sur une nouvelle image promotionnelle.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le OnePlus Ace adopte un tout nouveau design avec des bordures plates, une première chez le fabricant chinois. On retrouve également un dos en verre composé de deux textures différentes, une partie lisse et une partie en relief. Enfin, on découvre également une configuration photo avec trois capteurs positionnés en triangle, ce qui n’est aussi pas commun pour un smartphone de OnePlus.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Ace ?

Comme l’avaient dévoilé les fuites précédentes, le OnePlus Ace sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 8100. Ce dernier promet d’être beaucoup plus économe en énergie que ses concurrents tout en proposant des performances proches du Snapdragon 888 de l’année précédente. À l’avant, on retrouvera un écran OLED de 6,7 pouces FHD+ 120 Hz (2412 x 1080 pixels). Au dos, le smartphone misera sur une configuration photo avec un capteur principal IMX766 de 50 MP.

Du côté de la batterie, on s’attend à un accumulateur de 4500 mAh. Ce dernier sera compatible avec la recharge rapide 150 W. Le OnePlus Ace ne sera présenté qu’en Chine, mais il arrivera en Inde sous le nom de OnePlus 10R. Le smartphone a déjà été aperçu sur le site d'Amazon en Inde, ce qui indique que son lancement est imminent. En France, le smartphone pourrait arriver sous un autre nom : le OnePlus Nord 3. Il faudra néanmoins attendre encore plusieurs semaines avant de le voir arriver ici.

Source : Panda est chauve