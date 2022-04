OnePlus 10 Pro : la dernière mise à jour améliore l’autonomie et le lecteur d’empreintes

Le OnePlus 10 Pro reçoit une nouvelle mise à jour. D'après le changelog, le firmware améliore l'autonomie de la batterie, la fiabilité du lecteur d'empreintes digitales et les selfies enregistrés avec l'appareil photo frontal.

Le OnePlus 10 Pro, le dernier fleuron haut de gamme de la marque chinoise, a droit à une nouvelle mise à jour. Dans un billet publié sur son forum, OnePlus annonce le déploiement d'une nouvelle version du firmware d'OxygenOS 12 basé sur Android 12 : OxygenOS 12 A.13.

Le changelog mis en ligne par OnePlus détaille une série d'améliorations et de correctifs. L'entreprise affirme avoir corrigé “un problème occasionnel” qui pousse le téléphone à ne pas s'allumer automatiquement à l'heure définie par l'usager. La marque annonce également avoir amélioré la stabilité du réseau et du système en général.

La mise à jour améliore aussi les selfies du OnePlus 10 Pro

Surtout, la mise à jour promet d'optimiser les algorithmes qui permettent au lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de reconnaître l'empreinte de l'utilisateur. Une fois la mise à jour installée, on peut s'attendre à ce que le capteur biométrique soit plus rapide et efficace. OnePlus vise une augmentation du “taux de réussite du déverrouillage des empreintes digitales”. Lors de notre test, nous avions déjà été charmé par les performances du lecteur.

OnePlus assure aussi que la mise à jour optimise “la consommation d'énergie dans certains scénarios” tout en rendant préservant l'expérience utilisateur. On peut donc espérer que le firmware améliore l'autonomie de la batterie, qui est déjà excellente et dépasse largement la journée d'utilisation. Le changelog évoque aussi une amélioration du traitement audio destinée à améliorer les communications et une amélioration des selfies enregistrés avec le capteur frontal.

La mise à jour contient le patch de sécurité Android du mois de mars 2022. Malheureusement, le firmware n'ajoute pas le patch d'avril 2022, qui a été déployé par Google début du mois. Notez que la mise à jour est actuellement poussée en Inde et en Amérique du Nord. Le firmware ne devrait cependant pas tarder à débarquer en Europe bien que OnePlus évoque un déploiement dans “un certain temps”. On vous explique comment installer la mise à jour dès qu'elle sera disponible :

rendez-vous dans le M enu des paramètres de votre smartphone

de votre smartphone choisissez Mise à jour logicielle

cliquez ensuite sur Rechercher une mise à jour

Si celle-ci est disponible, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur « Lancer la mise à jour » et suivre les instructions à l'écran