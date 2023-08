OnePlus remplace l’écran de ses smartphones gratuitement et à vie, à deux conditions

Le constructeur OnePlus annonce garantir ses écrans à vie. Cela veut dire que vous pouvez faire remplacer celui de votre smartphone de la marque gratuitement et autant de fois que vous voulez. Il y a bien sûr des conditions très spécifiques. Les voici.

Même si en France, Oppo, qui possède OnePlus, a annoncé la fin de ses activités, cela ne veut pas dire que les smartphones OnePlus ont soudainement disparu. Le OnePlus 11 est encore jeune par exemple, il n'est sorti qu'en février dernier. Sans compter que la marque continue à produire des mobiles, comme le OnePlus Open, futur rival du Galaxy Z Fold 5. Il faut donc que le constructeur assure le service après-vente de ses smartphones encore en circulation, surtout quand des bugs très gênants les frappent.

On pense notamment au fameux bug de la ligne verte qui a touché entre autres le Galaxy Z Flip 4. Sans raison apparente, l'écran se met à afficher une ou plusieurs lignes vertes, parfois courtes, parfois sur toute la longueur de la dalle. Le problème est que ce bug n'est pas logiciel, ce qui nécessite donc le remplacement complet de l'écran. OnePlus a justement décidé que désormais, tout appareil affecté par le problème de la ligne verte profiterait d'une garantie à vie sur son écran. À condition d'habiter en Inde.

OnePlus remplace gratuitement les écrans affectés par le bug de la ligne verte, uniquement en Inde

Quand un porte-parole de OnePlus a annoncé la nouvelle à Android Authority, il n'était pas question de limiter la mesure à un seul pays. Cela semblait trop beau pour être vrai et la précision est vite arrivée : seule l'Inde est concernée pour le moment. La marque va tout de même plus loin puisque dans le cas où il n'y aurait plus de pièce pour remplacer l'écran de son mobile, l'utilisateur bénéficie d'une réduction pour acheter un OnePlus plus récent.

On sait que les détenteurs d'un OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T ou OnePlus 9 sont dans ce cas par exemple. Notons que le constructeur est le premier à proposer une mesure aussi globale au bénéfice de ses clients. On espère que cela en inspirera d'autres qui, pour l'instant, sont restés très discrets sur le sujet.