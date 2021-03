OnePlus veut remplacer OxygenOS par ColorOS sur ses futurs smartphones

Les smartphones OnePlus en Chine n’utilisent pas la surcouche OxygenOS, mais une version chinoise HydrogenOS. D’après les informations dénichées par XDA Developers, cette surcouche serait amenée à disparaître, au profit de ColorOS d’OPPO.

Comme le rapporte un membre senior de XDA, hikari_calyx, une annonce sur le groupe officiel OnePlus QQ indiquerait que le site officiel d’HydrogenOS sera fermé le 24 mars. Il se trouve qu’il s’agit précisément de la date de lancement de la série OnePlus 9 en Chine. À l’international, les trois smartphones seront dévoilés la veille, le 23 mars.

De plus, son serveur de mise à jour OTA sera suspendu d'ici le 1er avril 2021. Cela signifierait que les smartphones OnePlus chinois sur HydrogenOS ne recevront plus de mises à jour, et seront probablement amenés à passer sur ColorOS, la surcouche d’OPPO. Les OnePlus 9 pourraient alors être les premiers smartphones du fabricant chinois à fonctionner nativement sous ColorOS, et pourraient même être vendus sur le site d’OPPO en Chine.

OPPO et OnePlus renforcent leur partenariat

Comme chaque année, le OnePlus 9 Pro va partager beaucoup de caractéristiques communes avec le nouveau OPPO Find X3 Pro que nous avons pu tester. En effet, les deux smartphones embarquent le même écran AMOLED QHD+ 120Hz avec la technologie LTPO. OnePlus a d’ailleurs déjà partagé les détails de son écran, qui a décroché 13 nouveaux records dans les tests de DisplayMate. De plus, ils possèdent le même capteur ultra grand-angle IMX766 « Free form », une technologie qui empêche la distorsion habituelle sur les photos.

En plus d’être PDG de OnePlus, Pete Lau a récemment accédé au poste de vice-président senior d’OPlus, qui détient la majorité des actions de OnePlus et d’OPPO. En janvier 2021, OnePlus avait annoncé fusionner son département de R&D avec OPPO, mais avait précisé que les fonctionnalités logicielles resteraient uniques aux smartphones. Ce n’est finalement apparemment pas le cas, puisque les smartphones OnePlus utiliseront vraisemblablement ColorOS en Chine.

Pour l’instant, on ne sait si les smartphones de OnePlus continueront ou non à fonctionner sur OxygenOS à l’avenir, mais il y a de bonnes chances pour que le fabricant chinois décide de garder sa propre surcouche à l’internationale plutôt que de basculer sur ColorOS. En effet, ColorOS dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes propres à la Chine, ce qui a probablement dû motiver le choix de OnePlus dans ce pays.

Source : XDA Developers