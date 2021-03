OnePlus Watch : fonctions santé et fitness, IP68… la fiche technique de la smartwatch fait surface

La fiche technique de la OnePlus Watch vient de faire surface en amont de son lancement le 23 mars 2021. La montre est dotée d'un cadran rond de 46 mm de diamètre, de la recharge rapide Warp Charge et de fonctionnalité santé et fitness avancées, dont un capteur d'oxygénation du sang.

OnePlus doit dévoiler la très attendue OnePlus Watch le 23 mars 2021 en même temps que les OnePlus 9, 9 Pro et 9R. Les infos sur cette smartwatch n'étaient jusqu'alors pas très nombreuses, mais ça, c'était avant la fuite de Ichan Argawal ce matin : le leaker vient en effet de publier la quasi-intégralité de la fiche technique de la montre.

Première info : la taille du cadran. On est comme nous l'avait déjà suggéré OnePlus dans un teaser bien sur une montre à cadran rond de 46 mm de diamètre. La seconde info, c'est que comme dans d'autres produits comme les écouteurs True Wireless OnePlus Bullets Wireless Z, la marque a implémenté sa technologie de charge (très) rapide Warp Charge.

Voici un aperçu de ce que la OnePlus Watch proposera en santé, fitness, et applications

Selon Ichan Argawal, le Warp Charge de la OnePlus Watch permet de recharger la montre en à peine 20 minutes. On apprend au passage que l'autonomie suffit à garder la montre allumée pendant une semaine. Bien entendu la montre fera ce que font les autres : vous permettre de consulter vos notifications et de répondre / passer des appels. OnePlus a néanmoins mis l'accent sur les fonctions Santé et Fitness.

Exclusive: OnePlus Watch Specifications – 46mm

– IP68

– Warp Charge (A week of charge in 20 minutes)

– Sleep, Stress, Blood Saturation, Heart Rate Monitoring

– Check Notifications, Calls

– Control OnePlus TV

– 4GB Storage

– Auto Workout Detection More: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

La marque y a ainsi intégré un capteur de sommeil, de stress, de saturation d'oxygène dans le sang, en plus de la détection du rythme cardiaque. La montre détecte également automatiquement si vous faites de l'exercice, et la firme y a intégré le contrôle des OnePlus TV – elle pourra donc aussi servir de télécommande, en tout cas avec les télévisions de la marque.

Pour le reste, la OnePlus Watch serait garantie IP68, ce qui signifie qu'elle résiste à la poussière et à une immersion dans l'eau douce jusqu'à 3 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Ichan Argawal suggère cependant qu'elle n'aura pas WearOS, le système d'exploitation de Google. Ce qui peut déboucher sur une base d'applications tierces assez pauvre.

La montre sera proposée dans les coloris noir et argent. Nos confrères du forum XDA ont par ailleurs réussi à extraire le visuel de 20 des cadrans qui seront initialement proposés sur la montre :