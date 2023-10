OnePlus Open officiel : le smartphone pliable qui mise tout sur la photo

OnePlus vient de dévoiler son tout nouveau smartphone : l’Open. Sa particularité est d’adopter le format Fold, donc un écran qui se plie à l’intérieur avec une dalle secondaire à l’extérieur. Plus encore, le terminal veut miser sur la photo, le point faible du format. Il sera disponible en France à un prix avoisinant les 2000 euros.

C’est un terminal qui s’est fait attendre mais le voilà maintenant officiel : le OnePlus Open. Il s’agit du smartphone pliable de la filiale d’Oppo qui promet une partie photo solide, contrairement à la concurrence sur ce format.

L’Open est un téléphone au format Fold. Il dispose d’un grand écran intérieur de 7,8 pouces qui se plie en son centre comme un livre, mais aussi d’une dalle extérieure de 6,3 pouces. Cette dernière adopte un format « classique » de smartphone avec un ratio en 20 :9. Dans le châssis, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie de 4805 mAh compatible avec la charge rapide de 67 Watts. Tout ce qu'il faut là où il faut.

Le OnePlus Open mise sur la photo

Côté design, OnePlus clame vendre le smartphone pliable le plus fin du marché en France… et c’est vrai. Si les Xiaomi Mix Fold 3 et les Honor Magic V2 sont moins épais, ils sont réservés à la Chine. Le OnePlus Open ne fait que 5,8 mm déplié et 11,7 mm replié. Cela ne prend pas en compte l’immense module photo qui trône à l’arrière et qui lui donne un air très imposant.

OnePlus Open Ecrans Interne

7,82"

OLED pliable

2400 x 2268 pixels

120 Hz





Externe

6,31"

OLED

2484 x 1116 pixels

120 Hz

20:9

Chipset Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13

Oxygen OS 13.2 RAM 16 Go Stockage 512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 48 mégapixels (f/1.69)

Ultra grand-angle : 48 mégapixels (f/1.6)

Téléobjectif : 64 mégapixels (f/2.6) Batterie 4805 mAh

Recharge rapide 67W

Chargeur inclus 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IPX4 Prix 1849 euros

La photo, ça a toujours été le point faible du format, il n’y a qu’à voir la gamme Galaxy Z Fold de Samsung. OnePlus veut corriger cet écueil avec un module qui fait envie sur le papier. Trois capteurs, avec un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels également et un téléobjectif de 64 mégapixels. Il faut cependant rester vigilant sur ce point, on sait que OnePlus est loin d’être le meilleur sur le segment de la photographie.

Enfin, signalons que le OnePlus Open tourne sous Android 13 avec la ROM Oxygen OS 13.2. Cette dernière veut s’adapter parfaitement au format avec une interface qui prend en compte la pliure de l’écran.

Le OnePlus Open sera disponible en France à partir du 26 octobre prochain pour 1849 euros. Un prix cohérent pour le format, mais qui laisse tout de même un goût amer. Il fut un temps où OnePlus était connu pour proposer des smartphones haut de gamme à un tarif bien inférieur à la concurrence, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. A noter que le terminal ne sera vendu que sur la boutique officielle du constructeur. Si vous souhaitez savoir ce que ce nouveau concurrent au Galaxy Z Fold a dans le ventre, notre test complet est déjà en ligne !