Honor Magic V2 : on a pris en main le smartphone pliable le plus fin au monde

Honor a dévoilé le Magic V2, son tout nouveau smartphone pliable « à la Fold ». Son principal atout ? Sa finesse encore jamais vue sur un tel format. Replié, il fait moins d’un centimètre d’épaisseur. Nous avons pu longuement le prendre en main.

Honor veut frapper fort dans le domaine des smartphones pliables avec l’Honor Magic V2. Il s’agit d’un terminal “à la Fold” avec un écran intérieur pliable et un écran extérieur. Déjà officiel en Chine depuis plusieurs mois, Honor a profité du salon berlinois de l'IFA pour annoncer sa sortie européenne. Nous avons pu le prendre en main.

Honor Magic V2 Ecrans Interne

7,9"

OLED pliable

FHD+ 120 Hz



Externe

6,4"

OLED

FHD+

120 Hz

Epaisseur 4,7 mm déplié

9,9 mm replié Chipset Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13 RAM 12 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.9)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels (f/2.0)

Téléobjectif : 20 mégapixels (f/2.4) Batterie 5000 mAh 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau Non

La première chose qui frappe en prenant le V2, c’est évidemment sa finesse. 4,7 mm d’épaisseur déplié, et seulement 9,9 mm replié. C’est l’équivalent d’un téléphone « classique » à un seul écran. Une fois ouvert, on a presque l’impression de n’avoir qu’une fine plaque de métal avec l’image posée dessus. Bluffant.

L’Honor Magic V2, le terminal pliable en avance sur la concurrence

Cette finesse contribue à rendre le terminal agréable en main, bien aidé par un châssis en aluminium très travaillé. Sur la partie arrière, on salue la texture granuleuse douce sous les doigts. Nous sommes un peu moins fans des bords légèrement arrondis, mais c’est une question de goût. La cerise sur le gâteau, c’est le poids de 231 grammes. En le manipulant les yeux fermés, on n’a pas l’impression d’avoir un terminal pliable dans les mains. Nous avions déjà cette sensation avec le Xiaomi Mix Fold 2, mais c’est encore plus patent ici.

Le terminal embarque une toute nouvelle charnière pour s’adapter à cette finesse impressionnante. Bien évidemment, aucun « jour » n’est visible une fois l'écran fermé. Comme sur le Fold, l’écran intérieur apporte une certaine résistance, c’est-à-dire qu’il est possible de le laisser à moitié ouvert comme un PC portable ou un livre. Pratique !

L’un des reproches fait régulièrement au Galaxy Z Fold de Samsung, c’est son écran extérieur très allongé, parfois peu pratique. Pour sa dalle externe (OLED, 6,4 pouces, FHD+, 120 Hz), Honor a fait le choix d’un ratio 20:9 plus classique, semblable à un terminal à un seul écran. Pour la dalle intérieure (OLED, 7,9 pouces, FHD+, 120 Hz), nous avons un format 5 :4 presque carré. Ce ratio est idéal car polyvalent, appréciable aussi bien pour écrire un message, naviguer sur Internet, jouer ou encore consommer des vidéos. On note aussi une pliure certes toujours présente, mais qui s'avère si discrète qu’il faut vraiment insister pour la voir. Technologiquement, Honor affirme avoir huit mois d’avance sur la concurrence dans le domaine du pliable. Une fois le terminal en main, nous avons tendance à croire la marque tant le Magic V2 est convaincant au premier abord.

La grande question concerne la partie logicielle. On sait que c’était le gros point faible du Magic Vs. Honor veut s’améliorer sur ce point, avec une surcouche qui épouse mieux le format particulier du produit. S’il y a du mieux par rapport à avant, nous restons encore dubitatifs. Sur ce point, le Fold de Samsung reste le maître, l’interface étant totalement adaptée notamment avec une barre des tâches. Nous n’en sommes encore là chez Honor, mais de nombreuses applications (Photo, Messages, Vidéo) réagissent instantanément une fois l’écran légèrement plié.

Un produit prometteur, donc, mais il faudra confirmer lors du test. Quid de la qualité de l’écran, de l’appareil photo et surtout de l’autonomie ? Des données encore inconnues, tout comme le prix et la date de sortie européenne. Honor promet un vague “bientôt”, sans doute “avant la fin 2023”, mais rien d’acté pour le moment. Il serait dommage que les “huit mois d’avance” soient annihilés par une sortie tardive.