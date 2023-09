Prise en main du Xiaomi Mix Fold 3 : le smartphone pliable qui ne fait aucun compromis

Sommaire Un design ultra premium

Des écrans impressionnants et un processeur puissant

Un appareil photo de haute volée

Un smartphone qui fait saliver, à quand en France ?

Le Mix Fold 3 est le nouveau smartphone pliable phare de Xiaomi. Bien qu’il ne soit pas disponible en France, nous avons pu le prendre en main… et nous avons été séduits ! Pas de doute, il s’agit d’un des meilleurs sur son segment. Son secret est simple : ne faire aucun compromis.

Les smartphones au format Fold sont souvent considérés comme la crème de la crème, le summum en matière de technologie. De fait, les constructeurs ne se privent pas de les afficher à des prix déraisonnables. Ce format a toutefois des faiblesses. On pense notamment à l’appareil photo, souvent sacrifié sur l’autel du pliable, ou encore à la fragilité de la charnière. Des talons d’Achille que veut corriger Xiaomi avec son Mix Fold 3.

Présenté en août 2023 en Chine, il succède (logiquement) au Mix Fold 2, que nous avions déjà pris en main il y a quelques mois. Avec ce produit, la marque de Pékin veut à la fois ajuster sa formule, mais aussi montrer qu’elle en a sous le capot.

Le but de ce terminal est simple : offrir le meilleur dans tous les domaines. Nous avons pu le prendre en main et le premier contact s’est montré très convaincant.

Un design ultra premium

Le Mix Fold 3 est un smartphone « Fold », c’est-à-dire un format qui rappelle celui d’un livre. Nous avons donc un écran pliable à l’intérieur ainsi qu’un écran externe pour une utilisation plus classique. Un form-factor inauguré en 2019 par un certain Samsung avec le Galaxy Fold.

Premier constat en prenant en main ce Mix Fold 3, nous avons un terminal très fin. Il ne fait que 11 mm d’épaisseur une fois replié et 5,5 mm déplié. Bluffant.

A titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 5 est beaucoup plus épais avec ses 13,5 mm. Il faut cependant relativiser, puisqu’il n’est pas le plus fin du marché. Ce titre revient au récent Honor Magic V2, qui passe sous la barre du centimètre. Quand bien même, Xiaomi offre un terminal plaisant à manipuler, puisque nous avons presque l’impression d’avoir une plaque sur laquelle est posée une image.

Le capot arrière en aluminium adopte une texture qui rappelle le simili cuir du Xiaomi 13 Ultra. Mais c’est bien son large module photo qui interpelle. En verre, il en impose et on ne voit que lui. Il est composé de quatre capteurs, nous reviendrons sur leur cas un peu plus tard.

Xiaomi a retravaillé sa charnière pour ce Mix Fold 3. Très discrète, elle donne une réelle impression de solidité en plus de fermer totalement l’écran intérieur, ne laissant pas de « jour » comme on pouvait en voir chez la concurrence. Xiaomi promet jusqu’à 500 000 manipulations garanties, ce qui est énorme.

Dernier point important, cette charnière apporte une vraie résistance à la pliure. Alors que le Mix Fold 2 ne laissait le choix qu’entre la position ouverte et fermée, ce Fold 3 peut être laissé entrouvert, comme chez Samsung. La partie logicielle accompagne cet usage, un excellent point.

Côté finition, il n’y a rien à reprocher à ce Mix Fold 3. Beau, agréable en main, chic, il a tous les atours d’un smartphone premium. On apprécie particulièrement sa charnière très discrète, son poids équilibré (256 grammes) ainsi que son visuel sobre et efficace. A manipuler, c’est un plaisir. Une belle leçon de design.

Des écrans impressionnants et un processeur puissant

Le Xiaomi Mix Fold 3 est équipé d’un écran intérieur OLED de 8 pouces d’une définition de 2160 x 1916 pixels et d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Nous avons une belle dalle avec un contraste infini et une excellente luminosité de 700 cd/m². Xiaomi propose plusieurs calibrages de couleurs, tous adéquats. Une bonne maîtrise du sujet.

C’est inévitable, l’écran interne traîne toujours de cette pliure au centre, mais elle s’avère relativement discrète, à défaut d’être invisible. De fait, on l’oublie très rapidement.

Dans l’ensemble, nous sommes ravis par la grande taille de l’affichage. C’est d’autant plus flagrant quand on le compare au Galaxy Z Fold 5, qui paraît rikiki à côté. C'est parfait pour consommer du contenu comme des vidéos ou des jeux.

L’écran externe du Mix Fold 3 (6,56 pouces, 2520 x 1080, 120 Hz) adopte pour sa part un ratio en 21 :9, soit semblable à ce qu’on trouve sur un smartphone classique. En conséquence, il s’utilise au quotidien non comme un affichage secondaire, mais bien principal. Pourquoi ouvrir le smartphone quand on veut juste consulter ses mails, faire une recherche Internet ou répondre à un message ? Cet aspect est renforcé par le fait que fermé, le Mix Fold 3 est à peine plus épais qu’un téléphone à un seul écran. On apprécie aussi les côtés légèrement incurvés de la dalle ainsi que son calibrage parfait, semblable à celui de la dalle intérieure.

Le Xiaomi Mix Fold 3 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Après une petite session du célèbre benchmark Antutu, le constat est sans appel : nous avons l’un des terminaux les plus puissants du marché. S’il reste derrière le Zenfone 10 d’Asus, il se classe sans souci dans le top 3 de notre classement. La chauffe, quoique présente au niveau du module photo, est correctement gérée, peu importante et concentrée à un endroit.

Enfin, parlons rapidement de la surcouche MIUI Fold 14.1.1 (avec Android 13), que nous avons testé en chinois. Xiaomi accompagne parfaitement le format particulier de l’écran, notamment avec le clavier (totalement réglable) qui s’adapte à la pliure ou encore les applications propriétaires. Du classique, mais aujourd’hui obligatoire pour exploiter au mieux le pliable. Notons que notre modèle n’étant pas vendu en Europe, la plupart des applications nous sont inaccessibles, car nécessitant une carte d’identité chinoise.

Un appareil photo de haute volée

L’appareil photo est souvent le point faible des smartphones pliables, tout simplement car le manque de place oblige les constructeurs à faire des concessions. Sur ce point, Xiaomi a décidé d’aller à contre-courant avec un module de haute volée. Nous avons un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2), un téléobjectif avec zoom optique X3,2 de 10 mégapixels (f/2.0) et un téléobjectif avec zoom X5 de 10 mégapixels (f/2.9). Signalons que ce module a été conçu en partenariat avec Leica, comme ce fut le cas avec le Xiaomi 13 Ultra.

Après quelques essais, nous sommes séduits par la partie photo du Mix Fold 3. Le terminal reprend quelques fonctionnalités du 13 Ultra, notamment la possibilité de jongler entre les modes Leica Vibrant et Leica Authentic, propres à la marque allemande. Nous aimons particulièrement le deuxième, qui donne un vrai cachet au résultat. Mais il faut garder à l’esprit que ces modes n’offrent pas des coloris fidèles à la réalité.

Le capteur de 50 mégapixels est excellent à l’extérieur, donnant des clichés avec un bon piqué et une excellente gestion des couleurs ainsi que des contrastes.

Nous sommes cependant un peu déçus du mode macro, vrai point faible du module. Il est en effet difficile de faire le point et les résultats manquent cruellement de précision.

Le mode nuit, pour sa part, se montre agressif dans le post traitement mais à l’avantage d'offrir un résultat lisible. On va vu bien mieux (le roi restant le Pixel 7 Pro), mais ça passe.

Quant aux autres capteurs, ils effectuent un travail correct sans pour autant atteindre des sommets. Nous apprécions énormément la présence de deux zooms optiques, vrai point fort de ce Fold 3.

Un smartphone qui fait saliver, à quand en France ?

Notre premier contact avec le Mix Fold 3 s’est montré très exaltant. Nous avons là un téléphone qui veut tout faire, et qui le fait bien. On pense notamment à la partie photo qui vient corriger l’un des soucis récurrents des smartphones pliables. Il reste toutefois de nombreuses interrogations : quid de l'autonomie ? De l'usage dans la vie de tous les jours ? De la fiabilité dans le temps ? De la charge rapide ?

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas confié son intention de vendre le produit en Europe. Il faut savoir que le modèle Mix Fold 2 n’est jamais arrivé dans nos contrées. Mais Xiaomi pourrait tenter le coup, la marque nous ayant confié que rien n’était impossible. Après tout le Xiaomi 13 Ultra a bien été commercialisé en occident alors que l’espoir de le voir arriver était mince. Restera à voir si le placement tarifaire se montrera intéressant, surtout comparé aux concurrents.

Précisons qu’acheter le Mix Fold 3 en import n’est pas une solution viable. S’il est possible de mettre l’interface en anglais, la plupart des applications restent en mandarin. Il faut ajouter à cela l’impossibilité d’utiliser la suite logicielle de Google ainsi que la plupart des applications sans carte d’identité (chinoise). La seule chose à faire est donc d’attendre… et de croiser les doigts.