OnePlus : des écouteurs à réduction de bruit active seront lancés en 2021

OnePlus a plusieurs projets dans ses cartons pour 2021. Le constructeur chinois est revenu rapidement sur certains d'entre eux, comme des améliorations sur la partie photo des smartphones de la marque, de nouvelles fonctionnalités dédiées au gaming ou encore un nouveau système de réduction de bruit active.

OnePlus célèbre la fin de cette année 2020 en donnant un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Sur son site officiel, le constructeur est revenu sur les différentes fonctionnalités intégrées à OxygenOS, sur les améliorations apportées au module Photo des smartphones de la marque, ou encore sur les optimisations effectuées sur les écouteurs estampillés OnePlus.

Hormis cette rétrospective, OnePlus a également évoqué le Open Ear Forums, des visioconférences organisées par le constructeur et centrées sur la qualité audio des appareils de la marque. Durant ces conversations, OnePlus a donné quelques indices sur ces projets à venir en 2021. Ainsi et concernant les écouteurs de la marque, OnePlus assure travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité globale du rendu sonore. Plus précisément, l'entreprise a précisé qu'elle œuvrait sur un nouveau système de réduction de bruit active (ANC).

Des écouteurs sans fil OnePlus avec ANC en 2021 ?

En d'autres termes, il y a de grandes chances de voir intégrer cette nouvelle ANC dans une paire d'écouteurs inédite. Pour rappel, OnePlus a lancé en juillet 2020 les OnePlus Buds, des écouteurs sans fil de bonne qualité et proposés à un prix très correct. En novembre 2020, OnePlus continue sur sa lancée et dévoile les OnePluds Buds Z, des écouteurs intra-auriculaires compatibles Dolby Atmos.

Outre cette annonce relative à la réduction de bruit active, OnePlus cherche encore et toujours à améliorer les performances photo de ses appareils. L'entreprise souhaite notamment corriger des problèmes avec la balance des blancs automatique ou la capture intelligente. Ces problèmes logiciels pourraient être réglés rapidement grâce au concours de Leica. En effet, Leica pourrait signer la partie photo du OnePlus 9 et son expertise, en tant que référence mondiale de l'optique, pourrait faire le plus grand bien à OnePlus.

Pour rappel, le lancement du OnePlus 9 serait prévu en mars 2021. Le constructeur chinois devrait proposer trois déclinaisons du OnePlus 9. Comme d'habitude, la gamme serait composée d'un modèle Vanilla, d'un OnePlus 9 Lite et d'un OnePlus 9 Pro.

Source : OnePlus