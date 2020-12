OnePlus 8T : la mise à jour 11.0.6.7 d’OxygenOS améliore le scanner d’empreintes et les photos de nuit

La dernière mise à jour d'OxygenOS est désormais disponible sur les OnePlus 8T. Elle améliore notamment la rapidité du scanner d'empreintes ainsi que la qualité des photos de nuit, en plus de corriger quelques bugs. On regrette en revanche l'installation du patch de sécurité de novembre au lieu de celui de décembre.

La mise à jour 11.0.6.7 d'OxygenOS débarque sur les OnePlus8T. Au programme : l'amélioration du scanner d'empreintes, un meilleur rendu des photos de nuit et la correction de certains bugs. Alors que les OnePlus 7 et 7T devront attendre 2021 pour la mise à jour Android 11, le 8T font partie des seuls smartphones de la marque à bénéficier des fonctionnalités de la dernière version du système d'exploitation. Cette nouvelle update d'OxygenOS vient ainsi apporter les modifications demandées par les utilisateurs.

La nouveauté majeure de cette mise à jour est donc l'amélioration du scanner d'empreintes, qui fonctionne désormais de manière plus rapide et plus précise. Tandis que la qualité des photos a déjà été améliorée sur les OnePlus 8 et 8 Pro, c'est au tour du 8T d'obtenir une optimisation de ses rendus dans les environnements à basse lumière. Enfin, on note également de meilleures réactions de l'écran tactile, une plus grande stabilité de la connexion en Wi-Fi et la possibilité de configurer la taille du clavier dans les paramètres.

La version 11.0.6.7 d'OxygenOS est désormais disponible sur les OnePlus 8T

Les utilisateurs indiens bénéficient quant à eux d'une application OnePlus Store, déjà apparue sur la dernière mise à jour du OnePlus Nord N10 5G. Celle-ci permet entre autres de visiter le store de la marque ainsi que de consulter les options d'aide et de support proposées. Sans être pessimiste, il est possible que cette application se rende utile puisque OnePlus a décidé d'installer le patch de sécurité de novembre 2020, alors que le patch de décembre est déjà disponible.

Pour pouvoir profiter de ces améliorations, il suffit d'installer la mise à jour à partir des paramètres de votre smartphone. Assurez-vous toutefois que celui-ci soit suffisamment chargé avant de la télécharger, environ 50% minimum. Ensuite, rendez-vous dans Paramètres, cliquez que Mise à jour logicielle puis sur Rechercher une mise à jour. Si vous avez accès à cette dernière, il n'y a plus qu'à sélectionner Lancer la mise à jour et de suivre les instructions à l'écran.

