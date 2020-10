OnePlus lance les Buds Z : de nouveaux écouteurs intra-auriculaires compatibles Dolby Atmos

OnePlus lance les OnePlus Buds Z, de nouveaux écouteurs intra-auriculaires compatibles Dolby Atmos. Ils vont accompagner le lancement du OnePlus 8T, le dernier smartphone du constructeur chinois. Ils seront disponibles dès le 4 novembre 2020 à partir de 59 €.

OnePlus a occupé la scène médiatique ce mercredi 14 octobre 2020 avec le lancement du OnePlus 8T. Ce nouveau smartphone combine les meilleurs atouts du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro pour un résultat à la hauteur de nos espérances. Comme vous pouvez le lire dans notre test complet du OnePlus 8T, le constructeur accouche ici de l'un des meilleurs smartphones de son histoire, si ce n'est le meilleur.

Nous avons salué son design élégant et magnifique, l'expérience quasi parfaite offerte par OxygenOS, sa charge rapide capable d'atteindre les 100% en 45 minutes seulement, et ses performances de haut vol. Pour accompagner la sortie de son appareil, OnePlus vient de dévoiler les OnePlus Buds Z, de nouveaux écouteurs intra-auriculaires.

OnePlus passe aux intra-auriculaires pour la première fois

Au revoir donc le design open-fit inauguré avec les OnePlus Buds en juillet 2020, l'entreprise chinoise a décidé de revoir sa formule. Pour s'adapter à la grande majorité des morphologies, le constructeur propose trois paires d'embouts en silicone différents. Concernant la technique de ces écouteurs, OnePlus les a équipés de transducteurs de 10 mm de diamètre, compatibles donc avec le Dolby Atmos. Pour rappel, cette technologie régulièrement utilisée dans les salles de cinéma offre une spatialisation 3D du son.

Les OnePlus Buds Z proposeront également la réduction du bruit durant les appels, offrant ainsi des conversations plus claires. Notez en revanche que la réduction de bruit active (ANC) n'est pas à l'ordre du jour. Les écouteurs sont certifiés IP65, et résistent donc à la poussière et aux projections d'eau (non à l'immersion). Parmi les autres fonctionnalités évoquées par le constructeur, on note l'intégration du Quick Switch qui permettra de passer rapidement d'une connexion à une autre.

Question autonomie, OnePlus promet 5 heures d'écoute de musique grâce à la batterie de 40 mAh. En appel, vous pouvez tabler sur trois heures d'autonomie, toujours selon les dires du constructeur. À l'aide du boitier de recharge de 450 mAh, OnePlus évoque 20 heures d'autonomie totale et assure qu'il sera possible de profiter de trois heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge. À confirmer lors du test.

Les OnePlus Buds Z seront disponibles dès le 4 novembre 2020 en blanc au prix de 59€. Et si vous êtes fan des travaux de l'artiste Steven Harrington, sachez qu'une version collector designée par ses soins sera lancée fin novembre à 69€ pièce.

Source : OnePlus