Le OnePlus 9R existe : le PDG confirme un 3ème smartphone moins cher

Le OnePlus 9R est une réalité. En plus du OnePlus 9 standard et du OnePlus 9 Pro, la marque chinoise lancera une troisième édition plus abordable. Plusieurs jours avant l'annonce, le PDG de OnePlus a annoncé officiellement l'arrivée d'un smartphone moins cher.

Au cours des derniers mois, plusieurs fuites ont évoqué l'arrivée d'un OnePlus 9R destiné à compléter la gamme des OnePlus 9. Dans une interview accordée à nos confrères de News18, Pete Lau, PDG de OnePlus, a finalement confirmé l'existence de cette troisième édition.

“Nous sommes ravis de lancer le OnePlus 9R en Inde” annonce Pete Lau lors de l'interview. Pour l'heure, on ignore si le smartphone sera proposé en dehors du marché indien. Rien n'indique que OnePlus souhaite commercialiser ce modèle abordable en Europe, et notamment en France.

Sur le même sujet : OnePlus 9 Pro – la recharge sans fil 50W se confirme, 0 à 100% en 43 minutes seulement !

Le OnePlus 9R, un smartphone abordable orienté gaming

“Avec le OnePlus 9R, nous nous concentrons sur l'élargissement de notre offre de smartphones afin de répondre aux différentes exigences des utilisateurs tout en offrant une expérience robuste à un prix plus accessible” explique le dirigeant de OnePlus. Comme c'était déjà le cas l'an dernier avec les OnePlus Nord, le fabricant continue de diversifier son offre afin de séduire un large panel d'acheteurs.

En dépit de son prix contenu, le OnePlus 9R intègre “les dernières technologies que nous considérons comme les caractéristiques incontournables”, souligne Pete Lau. Le smartphone est notamment optimisé pour le jeu sur mobile. Aux dernières nouvelles, il est d'ailleurs recouvert d'un écran 90 Hz, idéal pour le gaming. Le PDG affirme aussi que le OnePlus 9R offre des performances de haut vol. Cette édition serait alimentée par le Snapdragon 690, un SoC Qualcomm gravé en 8nm, couplé à 8 Go de RAM. L'autonomie serait confiée à une batterie de 5000 mAh. Le smartphone bénéfice de la Warp Charge 30T, une ancienne version de la recharge rapide de OnePlus.

Pour rappel, OnePlus dévoilera les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R ce mardi 23 mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le OnePlus 9R. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : News18