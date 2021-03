OnePlus 9 : 3 smartphones et une montre connectée pourraient arriver en mars

OnePlus devrait annoncer ses nouveaux produits phares dans le courant du mois de mars. Aujourd’hui, une fuite nous indique que ce seraient au total quatre terminaux qui pourraient être dévoilés : trois smartphones ainsi qu’une montre connectée.

Mars devrait être un mois important pour OnePlus. En effet, le constructeur sino-finlandais devrait annoncer sa nouvelle ligne de smartphones : les OnePlus 9. Alors que les fuites se sont enchaînées, on en sait un peu plus sur les différents produits qui seront présentés grâce au site 91mobile.

Le site affirme en effet que quatre produits seront officialisés. Nous aurons trois nouveaux mobiles, tous dans la gamme 9, ainsi qu’une montre connectée, la première du constructeur. Le OnePlus 9 serait logiquement le roi de cette nouvelle gamme. Il serait accompagné par un OnePlus 9 Pro, ce qui n’est pas étonnant, mais aussi par un modèle plus abordable, à savoir le OnePlus 9R. Ce dernier a déjà fuité par le biais du leakeur Evan Blass et serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 690 ainsi que d’un capteur d’empreintes non pas sous l’écran, mais sur le capot arrière. Il serait tout de même doté d’un écran AMOLED de 6,5 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 90Hz ainsi que d’un APN de 64 mégapixels.

Un OnePlus 9 Pro face à un Galaxy S21 Ultra

Les deux OnePlus 9 et 9 Pro seraient eux plus axés vers le marché du haut de gamme, avec notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un triple capteur photo (avec deux APN de 48 mégapixels et un de 8 mégapixels). Le OnePlus 9 Pro proposerait un écran AMOLED intéressant, puisqu'il serait en QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce serait une belle bête qui viendrait titiller le Samsung Galaxy S21 Ultra sur son segment pour, on espère, un tarif inférieur.

En plus de ces trois smartphones, OnePlus pourrait aussi sortir sa toute première smartwatch afin d’accompagner ce lancement. Enfin, 91mobile donne même une date de présentation pour ce line-up, puisque ce serait pour le 8 mars. Le site va même jusqu’à suggérer une sortie le 23 mars en Inde. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant d'avoir confirmation ou non de toutes ces infos.

