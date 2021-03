OnePlus 9 et 9 Pro : toutes les caractéristiques techniques fuitent avant la présentation officielle

Les OnePlus 9 et 9 Pro seront officiellement dévoilés demain par OnePlus, mais nous connaissons à présent l’ensemble des caractéristiques techniques des deux smartphones. L’opérateur américain T-Mobile a malencontreusement publié en avance les fiches techniques des téléphones haut de gamme.

T-Mobile confirme à nouveau que les OnePlus 9 et 9 Pro seront propulsés par un processeur Snapdragon 888, la puce la plus puissante de Qualcomm. Elle sera épaulée par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage sur les deux modèles.

Les téléphones seront tous deux aliments par une batterie de 4500 mAh compatible avec une recharge rapide filaire 65W. Le OnePlus 9 Pro aura lui l’avantage de pouvoir être également rechargé en sans-fil à une puissance de 50W, comme le Xiaomi Mi 11. Cela lui permettra de retrouver l’intégralité de son autonomie en seulement 43 minutes.

L’écran du OnePlus 9 Pro sera excellent

T-mobile dévoile également les caractéristiques techniques de l’écran du OnePlus 9 Pro, qui avaient déjà été annoncées par OnePlus. Il disposera d’un écran 6,7 pouces QHD+ (3216 x 1440 pixels) AMOLED compatible avec la technologie LTPO. Celle-ci lui permet de faire varier son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché. Il prendra également en charge la profondeur de couleur 10-bit, et pourra ainsi afficher plus d’un milliard de couleurs. Enfin, il offrira une luminosité maximale de 1300 nits et sera compatible HDR10+ et MEMC. L’écran de 6,55 pouces du OnePlus 9 est lui un peu plus modeste. En effet, il devra se contenter d’une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels), et ne sera pas compatible avec la technologie LTPO.

Côté photo, les deux smartphones disposeront d’une configuration similaire. Ils auront tous deux un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 50 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Cependant, le OnePlus 9 Pro aura l’avantage de proposer un quatrième capteur téléphoto de 8 MP, qui permettra un zoom optique 3,3X. Enfin, comme c’était déjà le cas l’année dernière, les deux téléphones auront une caméra selfie de 16 MP. Celle-ci sera logée dans un petit poinçon en haut à gauche de l’écran.

Bien que nous connaissions déjà l’intégralité de la fiche technique des smartphones, il faudra malheureusement attendre la présentation officielle prévue demain pour en savoir davantage sur les prix des OnePlus 9R, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Source : Evan Blass