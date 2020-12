Le OnePlus 9 ferait l’impasse sur un zoom optique

Les OnePlus 9 pourraient bien se passer d'un objectif périscope. C'est en tout cas ce qu'avance le leaker réputé Digital Chat Station sur le réseau social chinois Weibo. Cette technologie, qui permet d'améliorer nettement la qualité et la puissance du zoom optique, est pourtant utilisée sur un grand nombre d'appareils concurrents, notamment chez Samsung, Xiaomi ou encore Huawei.

Le OnePlus 9 n'est pas encore officiel, et pourtant les rumeurs et les bruits de couloir à son sujet ne cessent d'inonder la toile. Comme vous le savez peut-être, il est pour l'heure acté que OnePlus prépare trois variantes du OnePlus 9, composé comme d'habitude du OnePlus 9, puis d'un modèle Pro et Lite.

Concernant la fiche technique du OnePlus 9 et notamment la partie photo, nous avons appris récemment que Leica pourrait signer l'ensemble photo de l'appareil. Pour rappel, Leica est un géant mondial de l'optique et travaille depuis plusieurs années maintenant avec Huawei. Grâce à cette collaboration, la firme de Shenzhen s'est rapidement fait une place par les constructeurs proposant les meilleures performances photo. Le Mate 40 en est par exemple la preuve incarnée.

Toujours pas d'objectif périscope chez OnePlus

De fait, un partenariat avec Leica serait une excellente nouvelle pour OnePlus, qui pourrait enfin rattraper son retard dans le domaine. Et en ce lundi 28 décembre 2020, la révélation du jour concerne ici encore le volet photo des prochains OnePlus 9. Ainsi et selon le leaker réputé Digital Chat Station, les OnePlus 9 seraient privés d'objectif périscope. En d'autres termes, les utilisateurs devraient se contenter d'un téléobjectif classique.

Selon l'insider, des ralentissements dans la chaîne de production du constructeur rendraient l'intégration d'un capteur périscopique impossible. “Avant le 3e trimestre 2020, de nombreux nouveaux smartphones étaient équipés de périscopes. L'année prochaine, beaucoup de nouveaux smartphones n'auront pas de périscopes”.

Pour rappel, le lancement du OnePlus 9 serait prévu en mars 2021. Le constructeur chinois aurait choisi d'avancer la présentation officielle de sa nouvelle génération de smartphones de plusieurs semaines. En procédant de la sorte, OnePlus espère empêcher Samsung d'occuper le terrain durant le premier trimestre 2021. En effet, Samsung aurait décidé lui aussi d'avancer le lancement des Galaxy S21 en janvier 2021.

