Le OnePlus 9 seraient déclinés en trois variantes différentes, révèle une fuite. Pour la première fois, la jeune marque chinoise lancerait trois versions de son nouveau flagship. En plus d'une déclinaison Pro et d'une variante standard, on s'attend à découvrir un OnePlus 9 Lite plus abordable.

Nos confrères de TechDroider ont mis la main sur les numéros d'identification des OnePlus 9 en enquêtant sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Le OnePlus 9 standard est évoqué sous l'appellation LE2110 dans les bases de données des organismes de certification chinois. De son côté, le OnePlus 9 Pro hérite de plusieurs numéros de code : LE2117, LE2119 et LE2120. On imagine que chaque numéro est lié à une configuration de RAM et de mémoire différente.

Contre toute attente, une troisième variante est aussi évoquée sur les réseaux sociaux chinois sous le numéro LE2127. Apparement, OnePlus travaille sur une troisième déclinaison de son futur flagship. Evidemment, on vous invite à prendre ces informations avec du recul. D'ici la date de lancement de la gamme, OnePlus peut encore changer son fusil d'épaule.

Un OnePlus 9 Lite au programme en mars 2021 ?

Dans ces conditions, on s'attend à ce que OnePlus lance un OnePlus 9 Lite en plus des deux déclinaisons habituelles. Plus abordable, le smartphone ferait l'impasse sur certains éléments de la fiche technique des autres modèles. Grâce à ces sacrifices, OnePlus proposerait cette déclinaison à prix cassé. Comme Samsung ou Apple, OnePlus chercherait à diversifier son offre. Une stratégie déjà actée par le lancement des OnePlus Nord.

Aux dernières nouvelles, OnePlus dévoilera la gamme des OnePlus 9 dès le mois de mars 2021. La présentation serait prévue vers le milieu du mois. L'arrivée précipitée des Galaxy S21 de Samsung en janvier obligerait OnePlus à bouleverser son calendrier de lancement habituel. OnePlus souhaiterait en effet empêcher Samsung et ses nouveaux Galaxy S d'occuper le terrain.

Côté fiche technique, OnePlus devrait miser sur un écran 120 Hz OLED, un chipset Snapdragon 875 conçu par Qualcomm, jusqu'à 12 Go de RAM et une recharge rapide de 65W ou plus. Pour l'heure, le design des OnePlus 9 est encore une inconnue. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.