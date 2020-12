Le OnePlus 9 Lite profiterait d’un Snapdragon 865 et serait lancé avec les OnePlus 9 et 9 Pro

S'il est certain que OnePlus proposera en 2021 au moins deux versions du OnePlus 9, il semble qu'une 3e mouture soit également de la partie. Contrairement aux 9 et 9Pro, le OnePlus 9 Lite serait équipé d'un Snapdragon 865, mais s'afficherait à un prix bien inférieur.

OnePlus a au moins en préparation 3 nouveaux smartphones pour le premier semestre 2021 : on trouvera dans son escarcelle les traditionnels OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, mais également un petit nouveau. Le OnePlus 9 Lite devrait hériter de certaines des fonctionnalités de ses grands frères, tout en s'affichant à un prix moindre.

Si les OnePlus 9 et 9 Pro profiteront tous deux d'un Snapdragon 888 gravé en 5 nm, ce ne sera pas le cas du OnePlus 9 Lite. Celui-ci serait équipé d'un Snapdragon 865, le même SoC qui équipe déjà le OnePlus 8T. Ce processeur reste pour le moment l'un des plus puissants qui soit, en attendant que le Snapdragon 888 pointe le bout de son nez au sein de la prochaine génération de smartphones. Ce qui arrivera dans les prochains jours, puisque Xiaomi a prévu de lancer son Mi 11 le 28 décembre prochain.

Le OnePlus 9 Lite offrirait des performances équivalentes à celles d'un OnePlus 8T

Le OnePlus 9 Lite n'aurait donc pas à rougir de ses performances, puisqu'il serait capable de rivaliser avec des smartphones comme le Mi 10T Pro de Xiaomi et bien évidemment le OnePlus 8T. Il disposerait d'ailleurs d'un écran AMOLED à fréquence de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, ainsi que d'une batterie de 65W. Sa fiche technique serait donc très proche du smartphone de OnePlus sorti en octobre dernier.

Même chose pour la partie photo : pour équiper son 9 Lite, OnePlus réutiliserait les mêmes composants que ceux du 8T. On retrouverait donc un capteur principal de 48 ou 50 MP, un ultra-grand-angle de 16 MP et un capteur macro de 5 MP. Le fabricant chinois réutiliserait peu ou prou la formule imaginée par Samsung avec son Galaxy S20 FE : proposer un smartphone proche de celui sorti 6 mois plus tôt, mais à un prix moindre et avec des matériaux plus classiques. Le dos du OnePlus 9 Lite serait ainsi en plastique, contrairement aux OnePlus 9 et 9 Pro, qui profitent d'un matériau “plus noble” comme du Gorilla Glass ou de l'aluminium.

Il faudra tout de même s'attendre à un prix un plus élevé que le OnePlus Nord qui appartient à la catégorie des smartphones de milieu de gamme et qui s'affiche à 399 € seulement. Selon Android Central, le smartphone devrait s'afficher aux alentours des 600 dollars. Selon toute vraisemblance, l'ensemble de la gamme OnePlus 9 devrait être présentée au printemps prochain.

