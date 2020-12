OnePlus Nord et N100 : le patch de sécurité Android de décembre 2020 est en déploiement

Le OnePlus Nord et le OnePlus Nord 100 ont droit à une nouvelle mise à jour. OnePlus vient en effet de déployer la mise à jour OxygenOS 10.5.10 sur ses deux nouveaux smartphones. Le firmware contient notamment le patch de sécurité Android du mois de décembre 2020. On vous explique comment l'installer.

OnePlus vient de signer le coup d'envoi de la mise à jour OxygenOS 10.5.10 sur tous les OnePlus Nord et OnePlus Nord N100 en Inde et en Europe. Il y a quelques jours, la jeune marque chinoise avait déjà poussé la mise à jour sur le OnePlus Nord N10 5G, un autre terminal d'entrée de gamme.

Dans le changelog publié sur son forum officiel, OnePlus évoque des “corrections de bugs généraux et des améliorations de la stabilité”. Dans le détail, le firmware apporte une “amélioration de la consommation électrique” et une nouvelle icône dans les réglages rapides pour passer en mode silencieux. OnePlus met aussi en avant une amélioration de “la stabilité de la connexion Bluetooth” et de “l’expérience de prise de vue avec la caméra”.

Comment installer le patch de sécurité Android sur le OnePlus Nord/ Nord N100 ?

Surtout, la mise à jour OxygenOS 10.5.10 intègre le patch de sécurité Android du mois de décembre 2020. Avec ce dernier correctif de l'année, Google corrige un total de 46 failles de sécurité repérées au sein de l'OS mobile. Tous ces brèches sont jugées sérieuses et critiques par les ingénieurs de Google.

Comme toujours, le constructeur déploie d'abord le firmware sur une petite portion de terminaux. Dans un second temps (d'ici quelques jours), la mise à jour serait proposée à tous les smartphones. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre appareil, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans le M enu des paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Choisissez Mise à jour logicielle

Cliquez ensuite sur Rechercher une mise à jour

Si celle-ci est disponible, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur « Lancer la mise à jour » et suivre les instructions à l'écran

Avant de lancer l'installation de la mise à jour, on vous conseille de brancher votre smartphone à une prise secteur et de le connecter à votre réseau WiFi domestique. Si vous n'avez pas reçu le firmware, on vous recommande de patienter quelques jours, le temps que OnePlus parvienne au bout du déploiement.