Un OnePlus Nord 2 explose et blesse gravement un enfant

Décidément, la série noire ne s'arrête pas. Précédemment, nous avons évoqué dans nos colonnes plusieurs cas d'explosion subite de la batterie d'un OnePlus Nord 2. Un premier appareil a détoné dans la poche de sa propriétaire lors d'une balade à vélo en août 2021, occasionnant plus de peur que de mal pour elle.

Quelques jours plus tard, un second OnePlus Nord 2 explose alors qu'il n'est même pas en charge. Devant l'inquiétude naissante des utilisateurs, OnePlus décidé d'ouvrir une enquête officielle. Et en septembre rebelote, un autre OnePlus Nord 2 explose sans raison apparente. Cette fois-ci, l'utilisateur lésé passe à l'offensive et porte plainte contre le constructeur, réclamant au passage des dommages et intérêts et la suspension immédiate de la commercialisation de l'appareil en Inde.

Jusqu'alors, OnePlus pouvait s'estimer chanceux de ne pas avoir à dénombrer de blessures corporelles sur l'un des utilisateurs concernés. Ce n'est désormais plus le cas. Comme le rapporte sur Twitter l'utilisateur Suhit Sharma, un autre OnePlus Nord 2 a explosé à son tour dans la poche d'un jeune utilisateur ce 3 novembre 2021. Contrairement aux précédents cas, le garçon a été grièvement brûlé sur une large surface de sa jambe droite, comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous.

Les déboires du OnePlus Nord 2 continuent, le constructeur reste silencieux

“OnePlus, je ne m'attendais pas à cela de votre part #OnePlusNord2Blast. Voyez ce que votre produit a fait. S'il vous plaît, soyez prêt à en subir les conséquences. Arrêtez de jouer avec la vie des gens. C'est à cause de vous que ce garçon souffre, contactez-le au plus vite”, écrit-il sur le réseau social.

Pour l'instant, Suhit Sharma affirme être “en contact permanent” avec OnePlus, précisant au passage que les équipes de recherche et développement du constructeur travaillent sur le dossier. Malgré tout, une déclaration officielle du constructeur au sujet de ces multiples incidents se fait toujours attendre. Il faut dire que la marque va être attendue au tournant après cet énième explosion et surtout après la polémique autour de sa gestion du troisième cas.

En effet, OnePlus a choisi d'envoyer une mise en demeure au propriétaire d'une OnePlus Nord 2 détruit, ordonnant au passage la suppression des tweets contenant des images de l'appareil explosé. Dans cette lettre, la marque accusait l'utilisateur de désinformation et de diffamation, créant au passage une vague d'indignation sur la toile.

Source : Wccftech