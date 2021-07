OnePlus Nord : la dernière mise à jour OxygenOS augmente l’autonomie de la batterie

OnePlus vient d'annoncer le déploiement de la dernière mise à jour 11.1.4.4 d'OxygenOS pour les OnePlus Nord. D'après le constructeur, ce patch apporte essentiellement des améliorations au niveau de la batterie, avec une augmentation sensible de l'autonomie notamment.

OnePlus vient d'annoncer le déploiement de la dernière mise à jour 11.1.4.4 d'OxygenOS sur les OnePlus Nord du monde entier. Bien entendu, cette MAJ de la surcouche du constructeur s'accompagne également du patch de sécurité Android de juin 2020. Oui, OnePlus est légèrement en retard, mais comme le dit l'adage, mieux vaut pas tard que jamais.

Comme le précise OnePlus, le déploiement de la MAJ se fera progressivement, et il est possible qu'elle ne soit pas encore disponible dans votre région. “L'OTA touchera un petit pourcentage d'utilisateurs aujourd'hui, et nous commencerons un déploiement plus large dans quelques jours”, assure OnePlus sur son site officiel.

La MAJ OxygenOS améliore l'autonomie du OnePlus Nord

Selon le changelog partagé par le constructeur, cette mise à jour d'OxygenOS se concentre surtout sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. En premier lieu, l'autonomie de la batterie va être sensiblement améliorée, sans plus de détail. En outre, la consommation d'énergie sera également réduite dans certains scénarios. Ici encore, il faudra malheureusement se passer d'informations précises de la part de OnePlus.

Par ailleurs, OnePlus corrige avec cette mise à jour un problème de retard des notifications, ainsi qu'un problème de surchauffe survenant dans certaines situations particulières. L'entreprise chinoise rappelle enfin que le niveau de batterie doit être supérieur à 30% et que vous devez avoir un minimum de 3 Go d'espace de stockage disponible pour procéder à la mise à jour du système. Voilà toutes les informations que nous pouvons tirer du changelog très succin communiqué par OnePlus.

Pour rappel, OnePlus s'est officiellement rapproché d'Oppo en juin 2021, marquant ainsi la fusion d'OxygenOS avec ColorOS, les surcouches respectives de deux constructeurs. Pour autant, OnePlus a tenu à rassurer les fans de leur surcouche en assurant qu'OxygenOS n'allait pas être abandonné au profit de ColorOS.

Au contraire, la marque chinoise a précisé que cette opération permettra simplement aux deux OS de partager une base technique commune et “d'améliorer l'efficacité et harmoniser l'expérience logicielle” sur l'ensemble des appareils. D'ailleurs, OnePlus a annoncé qu'il fournira désormais 3 ans minimum de mises à jour de sécurité Android pour tous ses smartphones. Seuls les appareils haut de gamme pourront bénéficier de quatre ans de MAJ Android de sécurité.

Source : OnePlus