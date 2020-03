OnePlus 8 : chipset, RAM, stockage, la marque confirme d’autres détails techniques

OnePlus a publié un message sur son forum officiel annonçant quelques spécifications techniques à propos de ses prochains flagships. Les nouvelles informations concernent l’identité du chipset, ainsi que la nature de la RAM et du stockage. Le message confirme également les informations précédemment dévoilées à propos de l’écran et de la connectivité.

OnePlus dévoilera la série OnePlus 8 dans deux semaines, le 14 avril très précisément. Un événement où sont attendus le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, successeurs des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Nous avons d’ores et déjà publié de nombreuses informations à leur propos. Et certaines ont d’ores et déjà été annoncées officiellement par la marque.

Ce fut le cas notamment de la connectivité : tous les modèles de la série OnePlus 8 seront compatibles 5G. Et ce fut aussi le cas de l’écran, dont le taux de rafraichissement à 120 Hz a été confirmé. Dans un message publié sur son forum officiel, OnePlus annonce de nouveaux détails concernant la fiche technique des smartphones de la série 8. Trois informations ont été dévoilées.

La première est l’identité du chipset. Il s’agira d’un Snapdragon 865 de Qualcomm. Aucune surprise de ce point de vue, puisque OnePlus est un client fidèle du fondeur américain. La marque annonce un gain de performance de 25 % sur les CPU, 25 % sur le GPU et 25 % sur la consommation d’énergie.

Nouvelle RAM, stockage optimisé

Deuxième information, les OnePlus 8 profiteront de nouveaux formats de RAM et de stockage. La mémoire vive installée sera au format LPDDR5 dont la bande passante peut atteindre 6400 Mb/s. Le format du stockage, quant à lui, sera UFS 3.0. Ce n’est pas la version la plus récente, puisque Samsung utilise l’UFS 3.1 dans les Galaxy S20. Mais OnePlus annonce que des technologies propriétaires optimiseront les performances de ce format que Qualcomm ne semble pas avoir implémenté dans le Snapdragon 865.

De nombreuses questions se posent sur ce futur duo de téléphone haut de gamme. Les éléments de leur fiche technique (notamment au niveau batterie et photo), même si certains ont d’ores et déjà fuité. Le design final, même si des photos et des visuels ont été publiés sur le web. Et surtout le positionnement tarifaire. Le OnePlus 8 coûtera-t-il plus cher que son prédécesseur ? Et si oui, quelle augmentation sera appliquée ?

Rappelons que le prix du OnePlus 7 Pro en a échaudé plus d’un en début d’année dernière. Et compte tenu des hausses de prix pratiqués cette année par Xiaomi avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro, Samsung avec les Galaxy S20, Huawei avec les P40, P40 Pro et P40 Pro+ et Oppo avec le Find X2 Pro, nous ne serions pas étonnés que OnePlus suive la tendance.