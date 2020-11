OnePlus 8T : la mise à jour OxygenOS 11.0.5.6 booste l’autonomie de la batterie

OnePlus déploie une nouvelle mise à jour OxygenOS sur les OnePlus 8T. La MAJ 11.0.5.6 de la surcouche Android corrige une poignée de bugs logiciels mineures. Dans la foulée, le firmware apporte plusieurs améliorations à l'appareil photo, au lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et à la connexion réseau. Surtout, elle donne un coup de fouet à l'autonomie de la batterie.

Une quatrième mise à jour OxygenOS est en cours de déploiement sur les OnePlus 8T. Moins d'une semaine après la dernière version de l'interface, cette mise jour 11.0.5.6 se concentre sur la correction de bugs et les améliorations générales. Le patch note officiel publié par OnePlus sur son forum liste un total de 3 bugs corrigés.

Tout d'abord, OnePlus corrige un problème empêchant le smartphone de vider le cache d'une application qui vient d'être désinstallée. Ensuite, la mise à jour règle un soucis rencontré avec le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Lors du déverrouillage, l'écran du terminal se met parfois à clignoter. OnePlus en a profité pour améliorer l'efficacité du capteur d'empreintes.

La mise à jour améliore aussi la qualité des photos du OnePlus 8T

La mise à jour ne se contente pas de corriger les bugs. Elle apporte aussi plusieurs améliorations. Tout d'abord, le firmware réduit la consommation énergétique du système. In fine, OnePlus promet une meilleure autonomie pour la batterie de 4500 mAh. Comme on vous le disait dans notre test du OnePlus 8T, le smartphone offre déjà une autonomie confortable d'un jour et demi.

La firme chinoise s'est aussi attardée sur la partie photographie. OnePlus promet “une balance des blancs optimisée” et “une qualité d'image améliorée”. Le changelog met aussi en avant plusieurs améliorations générales destinées à la stabilité de l'OS, à la connexion réseau et à “l'expérience gaming”. Enfin, OnePlus affirme avoir amélioré la stabilité des appels vidéo.

“Nous commençons le déploiement progressif d'une nouvelle mise à jour OxygenOS pour le OnePlus 8T en Inde. L'Europe et l'Amérique du Nord suivront bientôt” précise la marque chinoise sur son forum. Le firmware ne sera donc déployé que dans les jours à venir en Europe. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre OnePlus 8T, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres, puis dans À propos de l’appareil, et dans Mise à jour logicielle. Si une mise à jour est disponible, cliquez simplement sur Lancez la mise à jour.