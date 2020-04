OnePlus 8 et 8 Pro : en Chine, ils sont près de 200 € moins cher qu’en France !

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont désormais disponibles en Chine. A un prix beaucoup plus bas que ceux que la marque pratique en Europe. L’économie est de 180 € à 200 € en fonction des variantes.

OnePlus a lancé ses OnePlus 8 et 8 Pro en Chine lors d’un événement séparé du lancement mondial que nous avions suivi ensemble. Or, si les smartphones sont exactement les mêmes que ceux que l’on peut acheter en Europe dès 699 € et 899 € pour la déclinaison Pro, Mais OnePlus semble avoir cassé les prix en Chine. Comme le rapporte GSMArena, le OnePlus 8 classique y est en effet vendu l’équivalent de 521 €. Quant au OnePlus 8 Pro, les prix démarrent à seulement 703 €.

La différence n’est pas rien puisqu’on a dans le premier cas une économie de 178 € et dans l’autre 196 €. Le fait qu’un smartphone ne soit pas vendu au même prix en fonction des pays n’a rien d’étonnant. Les pays peuvent avoir des lois et un système fiscal très différent. Ce qui ne veut pas dire forcément qu’à l’arrivée, le consommateur va vraiment faire une grosse économie. On peut citer ici l’exemple du prix de nombreux produits américains qui est souvent affiché ‘hors taxes » (la TVA varie fortement en fonction des états américains) ce qui donne un montant plus bas.

Prix des OnePlus 8 et 8 Pro : des différences accentuées par le coronavirus ?

Par ailleurs, au prix du smartphone s’ajoutent souvent d’autres frais que le simple coût de fabrication. Comme par exemple les coûts logistiques, ou de marketing – même si c’est plutôt le bouche à oreille, véritable composante de l’ADN de OnePlus, qui fait le plus gros du travail de promotion. Il y a également les taux de change, parfois très fluctuants d’une devise à l’autre : pour éviter d’être lésé, les grandes firmes transnationales peuvent tout à fait inclure le risque lié à ces fluctuations dans le prix d’achat.

Néanmoins, on voit rarement une différence de prix aussi forte entre les appareils vendus en Chine et ceux de la même marque vendus en Europe. On ne sait pas avec certitude ce qui justifie cette fois-ci cette différence. En soit ces smartphones sont particulièrement chers cette année, principalement à cause du passage à la connectivité 5G. Avec des composants fournis par Qualcomm. Il y a tout de même un possible début d’explication, mais il reste à confirmer.

La crise du coronavirus est en effet corrélée avec le début d’une crise profonde de l’économie mondiale. OnePlus intègre peut-être ce risque économique accru à sa politique de prix. Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires !

Source : GSMArena