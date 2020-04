OnePlus 8 et 8 Pro : une première mise à jour OxygenOS est déjà disponible

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro reçoivent déjà une première mise à jour d’OxygenOS. Le changelog mis en avant par OnePlus annonce l’arrivée de Live Caption, l’option de sous-titrage développée par Google, et du support des Bullets Wireless Z. Sans surprise, la mise à jour contient aussi des améliorations plus générales.

OnePlus vient de lancer le déploiement de la mise à jour OxygenOS 10.5.4 sur les OnePlus 8 et les OnePlus 8 Pro. Le firmware commence par améliorer la « stabilité du système », l’affichage des icônes dans la barre d’état et « l’expérience de déverrouillage avec le lecteur d'empreintes digitales ». On notera aussi plusieurs améliorations destinées à l’appareil photo. Selon OnePlus, la mise à jour améliore ainsi la stabilité de l’appareil et intègre une « fonction de filtrage vidéo ».

Une mise à jour ajoute Live Caption aux OnePlus 8 et 8 Pro

Surtout, la mise à jour OxygenOS 10.5.4 signe l’arrivée de la fonction Live Caption de Google. L’outil transcrit automatiquement et en temps réel l’audio enregistré ou diffusé par le smartphone. L’option doit être activée en vous rendant dans les Paramètres, puis dans Système et dans Accessibilité. Il suffit alors de cocher Live Caption. Enfin, le firmware supporte les Bullets Wireless Z, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque, avec le Dolby Altmos pour « une meilleure qualité de son ».

Pour rappel, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro débarquent sur le marché ce 21 avril 2020. Les premières précommandes sont livrées aux acheteurs à partir de ce vendredi 17 avril. La mise à jour OxygenOS 10.5.4 devrait être disponible sur votre appareil juste après le premier allumage. On vous invite évidement à l’installer en vous rendant dans les Paramètres de votre smartphone, puis dans Mise à jour logicielle puis Rechercher une mise à jour. Vous n’aurez plus qu’à appuyer sur Lancer la mise à jour et suivre les instructions à l’écran.