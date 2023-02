OnePlus 11 : voici le design officiel du Concept avec système de refroidissement liquide

On sait désormais à quoi va vraiment ressembler le fameux OnePlus 11 Concept, qui sera dévoilé d’ici quelques jours lors de la MWC 2023. Une fuite sur le réseau social Weibo a en effet dévoilé le design officiel du smartphone, qui s’inspire bel et bien du Nothing Phone (1). Le constructeur a en effet opté pour un réseau de LEDs sur la coque arrière avec ce qui semble être un système de refroidissement liquide.

Hier, nous apprenions que OnePlus prépare le lancement d’un OnePlus 11 un peu particulier, dont le design rappelle fortement celui du Nothing Phone (1). Sobrement intitulé Concept, ce dernier arbore en effet un réseau de LEDs bleutées sur sa coque arrière qui serait, selon plusieurs rumeurs, un système de refroidissement liquide. Ce dernier n’avait alors dévoilé que quelques images relativement cryptiques, histoire de faire monter la sauce avant la présentation officielle.

Mais une fuite vient de contrecarrer les plans de la firme chinoise. En effet, un visuel a fait surface aujourd’hui sur le réseau social Weibo, révélant le smartphone dans son intégralité. Dessus, on remarque bien le réseau de LEDs teasé par OnePlus, qui occupe une bonne partie de sa face arrière jusqu’à entourer son module photo. Selon les propres dires du constructeur, ce design aurait directement été inspiré des vaisseaux sanguins — et non, bien entendu, par celui de son concurrent direct.

Une fuite dévoile le design du OnePlus 11 Concept avant l’heure

Et ce n’est pas tout : d’après les dires de WhyLab, qui a publié la photo, ce réseau ne se contenterait pas d’éclairer la coque arrière du smartphone. Les rumeurs auraient vu justes, puisqu'il s’agirait en réalité d’un système de refroidissement liquide, que OnePlus appelle « True Liquid Cooling ». Il reste encore à déterminer ce qui rend ce système si « réel », ainsi que son utilité véritable pour le téléphone. Comme le note d’ailleurs WhyLab, c’est à se demander jusqu’à quel point le smartphone peut chauffer.

En outre, on distingue bel et bien un module photo légèrement plus imposant que celui du OnePlus 11. À voir ce que la firme nous réserve à ce niveau-là. Du reste, la fiche technique devrait être similaire à celle du modèle standard, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2, un écran AMOLED 120 Hz et une batterie 5000 mAh. Réponse lors du salon MWC de Barcelone, à partir du 27 février prochain.

Source : Weibo