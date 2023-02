Le smartphone pliant de OnePlus pourrait ressembler au Galaxy Z Fold de Samsung

Non, le smartphone à écran pliable de OnePlus ne devrait pas être une simple copie de l'Oppo Find N2, et pourrait même s'inspirer des Galaxy Z Fold.

Au début du mois de février, OnePlus officialisait le lancement d'un smartphone pliant pour le troisième trimestre 2023. Peu de détails étaient alors partagés sur les caractéristiques techniques ou sur le design de cet appareil, et l'on pouvait craindre qu'il ne s'agisse que d'un Oppo Find N2 rebrandé. Depuis l'absorption de OnePlus par OPPO, la marque est en effet coutumière du fait. Et étant donné que l'Oppo Find N2 n'est pas disponible en Europe, on pouvait penser qu'il sortirait finalement dans nos contrées sous l'appellation OnePlus.

Mais le réputé leaker chinois Digital Chat Station vient nous rassurer à ce sujet. D'après lui, le smartphone pliant de OnePlus serait équipé “d'un grand écran en définition 2K”. L'affichage de l'Oppo Find N2 étant en Full HD+, nous pouvons en conclure que le OnePlus à écran pliable ne sera pas une copie du Find N2. Cette définition supérieure peut signifier deux choses : soit OnePlus va proposer une meilleure résolution sur son mobile, soit le fabricant prévoit une plus grande taille d'écran. Dans le second cas, nous aurions un smartphone pliant dont le design pourrait se rapprocher de celui de la gamme Galaxy Z Fold de Samsung.

Un concurrent au Galaxy Z Fold 5 ?

Nous aurions alors droit cet été à un affrontement direct entre le nouvel appareil à écran pliable de OnePlus et le probable Galaxy Z Fold 5. Le premier cité est attendu au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, quand Samsung commercialise toujours ses Z Fold à la fin du mois d'août. Le constructeur sud-coréen aurait-il enfin affaire à un véritable concurrent ? Le Oppo Find N2 est un smartphone intéressant, mais n'est pas vendu chez nous, et ne joue pas vraiment dans la même cour avec un écran interne pliable de 7,1 pouces, contre 7,6 pouces pour le Galaxy Z Fold 4. Motorola n'a plus le succès d'antan et le Xiaomi Mix Fold 2 est réservé au marché asiatique.

OnePlus a donc un coup à jouer sur un segment du pliable en pleine expansion, mais encore largement minoritaire. La marque devrait d'ailleurs présenter également un smartphone pliant à clapet à la Galaxy Z Flip, mais aucune date n'a encore été annoncée.

Source : Weibo