Le OnePlus 11 est magnifique, mais n’a « aucune identité réelle » selon Carl Pei

Carl Pei, le PDG de Nothing et co-fondateur de OnePlus, vient de publier une nouvelle vidéo dans laquelle il passe en revue le nouveau OnePlus 11, une chose assez hors du commun sur le marché des smartphones.

Vous imaginez Tim Cook tester le dernier Galaxy S23 de Samsung ? Et bien c’est exactement ce que fait Carl Pei, le PDG de Nothing, sur la chaîne YouTube de son entreprise. Après avoir donné son avis sur l’iPhone 14 Pro, il s’attaque désormais à un autre smartphone assez spécial, puisqu’il s’agit du récent OnePlus 11.

Ce qui rend ce test si intéressant, c’est que Carl Pei et non seulement le PDG d’un des concurrents du fabricant chinois, mais il est également le fondateur et ancien directeur de OnePlus. Donner son avis sur les derniers produits de son ancienne entreprise est donc un exercice assez compliqué, mais voyons ce qu’il a à dire à propos du smartphone.

Le OnePlus 11 est un excellent smartphone, avec quelques petits défauts

Au niveau du design, Pei dit qu'il aime la finesse du OnePlus 11 et les petits détails du châssis, dont notamment au niveau de l’appareil photo. Cependant, il n'aime pas l’aspect glissant de la face arrière ainsi que la minceur des boutons de volume et d'alimentation, car il est compliqué de savoir si on appuie vraiment dessus ou non. D’après lui, il s’agit d’un smartphone magnifique, mais qui manque cruellement d’identité. En d’autres termes, si vous enlevez le logo de OnePlus à l’arrière, il sera compliqué pour beaucoup de savoir de quel smartphone il s’agit.

Au niveau du logiciel, Carl Pei annonce que OxygenOS a beaucoup changé depuis son départ, et s’éloigne de plus en plus de l’expérience d’Android stock. Certaines fonctionnalités sont un peu superflues, et l’interface ne réagit pas tout le temps de la même manière par rapport à d’autres smartphones Android.

Enfin, au niveau de la photo, le co-fondateur apprécie la configuration des caméras, mais le OnePlus 11 n’offre pas toujours de meilleurs clichés que le Nothing Phone (1). Le zoom optique 2X n’est pas forcément très utile, et la caméra principale a tendance à lisser les clichés, ce qui entraîne une perte de détails. Ce qui distingue vraiment le OnePlus 11 du Nothing Phone (1) est le processeur, un Snapdragon 8 Gen 2, qui permettra aux gamers de profiter de leurs jeux préférés avec un niveau de détails plus élevé.