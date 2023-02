OnePlus 11 : le smartphone bénéficiera de 4 ans de mises à jour Android, c’est confirmé

À quelques jours seulement du lancement du nouveau OnePlus 11 en Europe, le PDG de la société, Pete Lau, a confirmé que le smartphone sera suivi pendant au moins 5 ans au niveau des mises à jour.

Après le lancement du OnePlus 11 en Chine l’année dernière, le fabricant s’était engagé à proposer 4 ans de mises à jour Android, mais nous ne savions pas si cela allait également concerner les smartphones en Europe. Dans un tweet, en amont de la présentation officielle prévue le 7 février prochain, Pete Lau a confirmé la bonne nouvelle.

Comme chez Samsung depuis ses Galaxy S22 et plus récemment Oppo pour ses smartphones de 2023, le OnePlus 11 va donc bénéficier de 4 mises de mises à jour Android, mais ce n’est pas tout. Le fabricant chinois va également déployer des correctifs de sécurité pendant 5 ans. OnePlus rejoint donc Oppo et Samsung dans la liste des constructeurs qui proposent le suivi le plus long sur Android.

Le OnePlus 11 recevra Android 17

En s’engageant à déployer 4 ans de mises à jour Android majeures, OnePlus promet donc de mettre à jour son OnePlus 11 jusqu’à Android 17, qui sortira en 2026. C’est donc bien plus que la plupart des autres fabricants de smartphones, et surtout de Google. À la surprise générale, l’entreprise à l’origine d’Android ne déploie que 3 ans de mises à jour sur ses propres Pixel. Néanmoins, on espère que Google modifiera sa politique de suivi logiciel à l’occasion de la sortie des prochains Pixel 8 haut de gamme à la fin de l’année.

Supporter ses smartphones pendant plus longtemps est devenu un enjeu important pour beaucoup de fabricants, qui misent sur de longs suivis pour rendre leurs smartphones plus écologiques. En déployant plus de mises à jour, les fabricants espèrent que les utilisateurs vont conserver leurs appareils plus longtemps, et ainsi réduire les déchets électroniques.

Apple et Samsung, de leur côté, vont encore plus loin en retirant le chargeur de leurs boîtes, mais Oppo et OnePlus n’ont pas encore franchi le pas. On devrait bien retrouver un chargeur de 100W dans les boîtes du OnePlus 11, ainsi que des futurs Find X6 et X6 Pro d’Oppo. Il reste pour l’instant à savoir à quels tarifs les smartphones seront proposés, les prix n’ayant toujours pas fuité.