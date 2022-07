Le OnePlus 10T sera présenté le 3 août 2022, voici le premier visuel officiel

OnePlus a commencé sa campagne marketing pour son prochain smartphone, le OnePlus 10T. La marque a envoyé un courrier électronique à ses clients avec plusieurs informations, notamment la date de la présentation du téléphone. Il s’agit du 3 août 2022. Un visuel officiel représentant le smartphone accompagne cette information. Sur le site officiel de OnePlus, la marque confirme qu’un nouveau SoC est attendu, ainsi qu’une expérience de charge plus rapide.

Le OnePlus 10T arrive. Les fans de la marque n’ont plus longtemps à attendre avant que le smartphone soit enfin officiel. Il faut dire qu’ils ont été plutôt patients, puisque les premières rumeurs à propos du prochain smartphone de la marque datent d’il y a un mois. Des rumeurs qui n’ont pas été tout à fait exactes, puisqu’elles affirmaient alors que le OnePlus 10T arriverait en juillet. Et ce ne sera pas le cas.

Lire aussi – OnePlus : la gamme Nord pourrait prendre son envol et devenir une marque à part entière

En effet, le OnePlus 10T arrivera en août. Il sera officiel le 3 août 2022 très exactement. L’information est confirmée par la marque elle-même. En effet, OnePlus a commencé sa campagne promotionnelle par l’envoi d’un courrier électronique à sa base de clients. Dans ce mail, la marque confirme la date et propose même un lien vers une page dédiée au téléphone qui sera enrichie durant les deux prochaines semaines.

OnePlus dévoile un premier visuel du OnePlus 10T

Dans le corps du courrier électronique, vous avez également un visuel que nous avons placé en tête de cet article. Il s’agit de la première photo officielle du OnePlus 10T. Vous pouvez y découvrir le dos du téléphone. Et notamment la texture du matériau qui semble avoir été choisi pour l’habiller. Une texture qui nous rappelle les coques Sandstone Black du OnePlus One et du OnePlus 2. Le matériau a ensuite été abandonné au profit du métal, puis du verre minéral. Le retour d’une coque Sandstone aura donc un arrière-goût nostalgique si cela se confirme.

Pour le reste de la fiche technique, OnePlus reste très secret. Mais le site officiel confirme l’arrivée d’un nouveau SoC de chez Qualcomm, qui devrait être le Snapdragon 8+ Gen 1, et d’une nouvelle technologie de charge rapide. Une charge qui sera plus rapide et plus intelligente. Le site évoque également des nouveautés sur le stockage, sur la connectivité et sur la chaleur (certainement un lien avec la dissipation de la chaleur émise par le Snapdragon).

Selon les rumeurs, le smartphone sera équipé du Snapdragon 8+ Gen 1, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’un écran AMOLED LTPS de 6,7 pouces, d’une batterie de 4800 mAh, de la charge rapide 10 watts et d’un triple capteur photo 50+16+2 mégapixels. Le tout sera proposé à un prix similaire à celui du OnePlus 10 Pro. Il ne reste que deux semaines à attendre avant d’avoir confirmation, ou non, de ces fuites.