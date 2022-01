OnePlus 10 Pro : son prix fuite avant la sortie, il serait moins cher que le OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 10 Pro sera officiellement commercialisé le 11 janvier prochain en Chine, mais son prix de vente aurait déjà fuité sur la toile grâce à un site marchand chinois. Bonne nouvelle, il serait moins cher que son prédécesseur.

D’après les informations repérées par WHYLAB sur Weibo, le site internet JD.com a déjà publié les tranches de prix des différents modèles de OnePlus 10 Pro. Selon le site marchand, le OnePlus 10 Pro sera commercialisé en 3 configurations différentes, 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

La première version serait vendue entre 3000 et 3999 yuans (entre 416 à 554 euros), tandis que les deux autres seraient proposées entre 4000 et 4999 yuans (entre 554 à 692 euros). Pour rappel, les Xiaomi 12 et 12 Pro ont récemment été annoncés à partir de 3699 yuans et 4699 yuans, respectivement.

Le OnePlus 10 pro serait moins cher que le OnePlus 9 Pro

En se basant sur les tranches de prix communiquées par JD.com, WHYLAB estime que le OnePlus 10 Pro sera vendu à 3999 yuans (554 euros) dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le smartphone serait donc significativement moins cher que le OnePlus 9 Pro de l’année dernière, qui avait été commercialisé à partir de 4999 yuans (692 euros).

Le smartphone serait ensuite proposé à 4599 yuans en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et à 4999 yuans en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. OnePlus a probablement réussi à faire baisser le prix de cette nouvelle génération en abandonnant le capteur de 2 MP du OnePlus 9 Pro, puisque le OnePlus 10 Pro n’utilise cette année que 3 capteurs différents. Le fabricant chinois aurait également pu faire des économies en retirant la certification IP68 de son smartphone, car nous ne l’avons pas vu sur la fiche technique officielle du OnePlus 10 Pro que OnePlus a communiqué hier.

OnePlus devrait dévoiler le prix final de son OnePlus 10 Pro à l’occasion de la sortie du smartphone en Chine le 11 janvier prochain. S’il est confirmé que son prix diminue par rapport à la génération précédente, il pourrait bien en être de même en France. Le OnePlus 9 Pro avait été vendu ici à 919 euros dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 999 euros en 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En attendant l’annonce officielle, vous pouvez déjà tout savoir sur le design du OnePlus 10 Pro.

