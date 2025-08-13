Samsung déploie la bêta de One UI 8 sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6

Les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6 commencent à recevoir la bêta de One UI 8. La version stable ne devrait pas trop tarder à arriver.

Samsung avait promis l'arrivée rapide de la bêta de One UI 8 sur de nouveaux modèles de smartphones haut de gamme, le constructeur a tenu parole. Une première version de la mise à jour est disponible pour les appareils appartenant à la série Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra), sauf le Galaxy S24 FE, qui ne sont pas verrouillés par les opérateurs mobiles. Elle pèse 3,2 Go, incluant aussi le correctif de sécurité Android d'août 2025.

Pour l'instant, le déploiement semble concerner le Royaume-Uni et la Corée du Sud. On sait que les États-Unis et l'Inde devraient être servis bientôt, mais nous n'avons pas d'informations pour la France. Si elle n'est pas officiellement accessible chez nous, il reste la possibilité de l'installer depuis des moyens détournés, ou d'attendre la sortie de la version stable, espérée pour le mois de septembre, comme pour le Galaxy S25.

La bêta de One UI 8 déployée sur les Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6

One UI 8 bêta débarque aussi sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 en Corée du Sud, et très bientôt aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde. En ce qui concerne la France, la situation est la même que pour les Galaxy S24. Là aussi, on peut envisager une sortie rapide de version bêta, pour une disponibilité de la version stable pour les utilisateurs du monde entier dès le mois prochain.

Tarun Vats, spécialiste de One UI, avait fait fuiter la date de disponibilité de la bêta de One UI 8 pour le Galaxy S24 il y a quelques jours et avait vu juste. Il avait aussi annoncé la date du 8 septembre pour le Galaxy S23, qui devient d'autant plus crédible désormais. Samsung a confirmé que le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy A36 5G, le Galaxy A55 5G, le Galaxy A35 5G et le Galaxy A54 recevront également la bêta de One UI 8 en septembre, sans préciser de date précise.

Pour s'inscrire au programme bêta, il faut enregistrer son appareil via l'application Samsung Members et son compte Samsung.