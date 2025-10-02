One UI 8.5 : Samsung prépare une nouveauté dopée à l’IA pour simplifier la lecture de vos notifications

Alors que One UI 8 est peu à peu déployée sur les appareils Samsung, l'entreprise prépare déjà sa prochaine mise à jour : One UI 8.5. Parmi les nouveautés attendues pourrait se trouver une option permettant de simplifier la lecture des notifications trop longues grâce à l’IA.

Avec la firme de Mountain View, les résumés IA s’immiscent de partout : dans la recherche Google déjà, mais aussi dans ses différentes applications, telles que Drive et Docs. Et s’il y en a un qui prend exemple, c’est Samsung avec la prochaine mise à jour de sa surcouche basée sur Android 16, baptisée One UI 8.5.

Le constructeur sud-coréen prévoit plusieurs nouveautés : des modifications de l’interface des smartphones Galaxy, l’ajout d’un geste très pratique, ou encore d’une option qui était, jusque-là, propre aux Pixel. Samsung préparerait également une fonctionnalité permettant de simplifier la lecture des notifications grâce à l’IA.

Samsung se met aux résumés IA des notifications

Ce n’est désormais plus un secret : Samsung travaille déjà sur la mise à jour One UI 8.5 comme l’atteste une version test apparue sur le Galaxy S25 Ultra. L’entreprise vient même de publier un nouveau firmware qui offre cette fois-ci un aperçu d’une fonctionnalité destinée à faciliter la lecture des notifications trop longues. Cette dernière serait dopée à l’IA, via Galaxy AI.

Selon nos confrères de SamMobile, un pop-up apparaît pour l’expliquer lors du premier déploiement du panneau de notifications. Toutefois, elle n’est pas encore opérationnelle – mais elle devrait fonctionner correctement dès que la version stable de One UI 8.5 sera déployée. Si le menu des paramètres propose désormais une option permettant de choisir les applications que l’on souhaite exclure du résumé IA des notifications, il est pour le moment impossible d’en retirer.

Cette nouveauté devrait s’appuyer sur le modèle IA de Google, comme les autres fonctions IA de One UI. Il s’agirait très probablement de Gemini Nano, exécuté en local sur l’appareil. En effet, Samsung précise que les informations utilisées pour les résumés IA des notifications « ne seront jamais envoyées à Google ». C’est grâce à ce modèle que les outils d’écriture IA de Gboard (Writing Tools dans la langue de Shakespeare) initialement réservés aux Pixel 10 peuvent débarquer sur d’autres smartphones Android.