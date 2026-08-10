Le Play Store cache un menu secret, voici la première option que Google y teste

Google fait apparaître un menu Play Labs chez une poignée d’utilisateurs du Play Store. Une première option expérimentale y attend déjà les curieux. Elle modifie la présentation des résultats de recherche.

Trouver la bonne application sur Android relève parfois du parcours du combattant. Le Play Store brasse des millions de fiches, avec un classement pas toujours limpide. Régulièrement, la firme corrige le tir. Google a par exemple retouché la navigation par catégories de jeux pour rendre la recherche moins pénible. Ces réglages passent souvent inaperçus. Certains arrivent pourtant sans la moindre annonce officielle, directement dans les mains d’une poignée de testeurs.

Un menu vient de faire surface dans les réglages du Play Store. Baptisé Play Labs, il regroupe les fonctions encore en chantier et laisse chacun les activer. Sur le terrain de l’affichage, la firme a déjà beaucoup travaillé. La boutique a revu son affichage sur les tablettes pour mieux occuper les grandes dalles. Voilà que le laboratoire s’attaque cette fois aux résultats de recherche.

Google déplie d’un coup toutes les fiches trouvées dans le Play Store

D’après Android Authority, cette fonction porte le nom d’Expand everything, soit tout déplier. Des captures partagées sur Telegram par un utilisateur montrent le réglage déjà actif sur plusieurs mobiles. Dans le Play Store, chaque résultat de recherche affiche d’ordinaire une flèche vers le bas. Un appui déroule la fiche et dévoile des informations complémentaires sur l’application concernée. Tout change une fois la case cochée.

Avec Expand everything, toutes les fiches apparaissent dépliées dès l’ouverture de la liste. Désormais, la flèche sert à replier plutôt qu’à dérouler. Chaque nom d’application s’accompagne directement de ses détails, sans le moindre geste supplémentaire. Android Authority relève toutefois la contrepartie. Les résultats mangent davantage de hauteur, si bien que le Play Store en montre nettement moins d’un seul coup d’œil sur un écran de smartphone.

L’activation demande quelques secondes. Il suffit d’appuyer sur sa photo de profil dans le Play Store, puis d’ouvrir l’entrée Play Labs pour cocher ou décocher la case. Pour l’instant, Google réserve ce menu à une petite partie des testeurs, sans calendrier annoncé. Rien n’oblige à conserver l’option activée. Le déploiement progressif reste la méthode habituelle de la firme, souvent étalée sur plusieurs semaines avant une ouverture à tous.